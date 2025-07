Marcelo Díaz respondió a su posible suplencia en el Superclásico: “Si me toca desde la banca…”

Universidad de Chile continúa preparando el Superclásico 197. Los azules recibirán este sábado a Colo Colo en un duelo correspondiente a la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2025 para ponerse al día y dar término a la primera rueda.

Para este compromiso, se espera que los universitarios tengan una gran sorpresa en su oncena, puesto que Gustavo Álvarez sacaría de la titularidad a Marcelo Díaz, capitán del equipo, para poner a Lucas Assadi desde la partida.

😮 Marcelo Díaz se refirió a su posible suplencia en el Superclásico

Este jueves se realizó la conferencia de capitanes, donde Marcelo Díaz acudió a la sede de la ANFP en representación de Universidad de Chile. Allí, fue consultado por la posibilidad de arrancar desde la banca frente al Cacique.

“Mañana Gustavo dará la formación que jugará, esperaremos hasta última hora para ver lo que dice. Igualmente, yo por mi parte digo que en la U no hay ningún jugador que esté sobre la institución y lo grupal. Si me toca desde la banca, seré el primero en apoyar a los compañeros que entren en el once inicial”, dijo el volante.

Díaz, además, se refirió a su desempeño en lo que va de temporada junto a los laicos. “La autocrítica siempre está, el balance del semestre ha sido positivo en lo personal y grupal. Afortunadamente he disputado la mayor parte de los partidos y eso me deja muy tranquilo, más allá de ganar, perder o empatar como suele suceder en el fútbol”, añadió.

❓ ¿Por qué Marcelo Díaz será banca en el Superclásico ante Colo Colo?

Según el periodista Cristián Caamaño de Radio Agricultura, el motivo por el que Marcelo Díaz será suplente es para cuidarlo para el duelo ante Guaraní por los playoffs de la Copa Sudamericana 2025.

📊 Los números de Marcelo Díaz en U de Chile el 2025

🏟️ 25 partidos jugados

⚽ 0 goles

✅ 0 asistencias

⏰ 1.770 minutos jugados

📅 ¿Cuándo juegan U de Chile vs Colo Colo?

📅 Fecha: Sábado 12 de julio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

