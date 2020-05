Mardones recordó penal que le dio el histórico título a la U en El Salvador: Fue maravilloso

El ex jugador Patricio Mardones recordó el penal con el que le dio el histórico título a Universidad de Chile en El Salvador, con el que los azules terminaron con 25 años de sequía.

En dicho partido los "laicos" igualaron 1-1 con Cobresal, resultado que les dio la corona del Campeonato Nacional de 1994.

En conversación con Al Aire Libre PM, el retirado deportista contó que "me doy cuenta (de la magnitud de su gol) cuando lanzo el penal y salgo corriendo hacia el costado de la tribuna y pese a que el partido no había terminado, ahí sentí lo que podíamos lograr".

"Nunca me voy a olvidar que al otro día llegué muy temprano al club y me encontré con don Salvador Biondi, quien me dice 'chico, no sabes lo que acabas de hacer, lo que te jugaste en lo de ayer'. Es parte del trabajo, pero ahí uno se da cuenta de que habían muchas cosas en juego y cosas muy importantes para el hincha, por las ganas que tenían de ser campeones", agregó.

En la misma línea, el otrora volante dijo que "en el fútbol marcan los momentos que uno pasa por los equipos y a mí me tocó llegar a un club que tenía una sequía de 25 años. Me toca participar directamente y ser parte de un plantel que llevó a la U a ser campeón".

"Después, el año '95 volvemos a ser campeones de nuevo, yo participé en todo el campeonato y en el partido contra Temuco pateo un penal también. Son cosas que marcan mucho a uno, sobre todo por la cercanía de la gente, del hincha de la U y el respeto que tienen por uno como profesional. Son los momentos que yo viví los que me dieron una satisfacción tan grande, que me hace estar hasta el día de hoy en la U", apuntó.

Mardones afirmó además que vistiendo jugando por la U "fueron mis últimos años como jugador profesional. La experiencia y lo vivido en el club fue maravilloso. Dos campeonatos, una participación muy buena en la Copa Libertadores. Como siempre lo digo, la U a mí me alargó la carrera, estoy feliz con el respeto de la gente hacia uno. El club cada día nos entrega más satisfacciones".