Mariano Puyol y la racha en los clásicos: Tengo la absoluta certeza de que ya no es un tema futbolístico

El ex capitán de Universidad de Chile, Mariano Puyol, símbolo del club en los años 80, analizó lo que vive el cuadro azul en los clásicos ante Colo Colo y aseguró que las derrotas van más allá de lo futbolísticos y tienen que ver con una situación institucional.

"Es difícil saber qué pasa. Yo estuve en los dos últimos años dentro del club, pero hace muchos años que siento que hace años hay un tema ahí. Que no hay un ambiente. No sé cómo explicarlo. Yo viví la otra cara, cuando había una cosa bien familiar, muy de vincularse todo el mundo. Y ahora cuando volví noté que es un club muy ABC1 y la U no era así. Siento eso. El jugador de la U deja de tener el rigor que tenía antes", expresó en entrevista con La Tercera.

"La U ha tenido equipos muy discretos, muy inferiores a los que ha tenido Colo Colo, pero cuando se enfrentaban esa diferencia casi no existía. Había un ADN que a lo mejor se perdió en algún momento. Y en estos ocho o nueve años, uno ve a una U enfrentada a Colo Colo que es muy poco rigurosa, con poco temperamento. Ha habido buenísimos equipos de la U y, aún así, no hemos logrado superar a Colo Colo. Tengo la absoluta certeza de que ya no es un tema futbolístico", añadió.

Ya en la cancha, el ex delantero comentó que "lo que percibo es que en los últimos con Colo Colo los equipos se descomponen cuando el partido se les pone cuesta arriba. Y hubo ejemplos en este partido, en que la U, en los 15 minutos, ya iba perdiendo 2-0. A los jugadores, a la gran mayoría, se les acabó el partido. Entonces, empiezan a tener actitudes que van en contra de poder remontar un resultado como ese. Por ejemplo, hubo muchos jugadores fuera de foco, que empezaron a jugar su propio partido, que empezaron a meter todo el partido en una pelota".

Puyol dijo que lo importante ahora es dar vuelta la página: "Estas derrotas duelen. Es el clásico rival. Sobre todo cuando uno tenía ciertas expectativas de que, al menos, jugara bien la U. Y estuvo lejos de eso. Así que, como dijo Esteban Valencia, al que le encuentro toda la razón, duele más la forma que el resultado. Pero hay que dar vuelta la página y pensar en Wanderers", expresó.

"Si Colo Colo hubiese estado más finos, nos golea. Tuvieron ocasiones para aumentar el marcador. Si nos vamos al plano futbolístico, habría que visualizar que Colo Colo debe ser uno de los equipos del Campeonato de mayor velocidad. Tiene mucha. No solo de desplazamiento, sino que son rápidos con el balón. Esa lectura faltó hacerla. Ellos hacen los dos goles con mucho espacio, aunque el primero haya sido algo fortuito. Nos pillaron con muchos espacios. Eso ante un equipo tan rápido como Colo Colo es fatal", complementó.

No obstante, Puyol rescata cosas buenas y pide que Valencia siga al mando del equipo.

"Ahora, yo me quedo con los últimos quince minutos de la U. Junior Fernandes es un jugador diferente, Cañete, en los 15 minutos que jugó, me pareció que es un jugador que tiene que ser importante. Ojalá que el gol le dé confianza, porque es un muy buen jugador", dijo.

"Si aplicamos el sentido común, dice que Esteban tiene que seguir. Ojalá por tres años. Pase lo que pase. A todo evento. Si yo tuviera ese poder, esa capacidad de determinar, haría eso. Ni siquiera pensaría en un plan B. Lo importante para el club es que tenga estabilidad en lo futbolístico y Esteban se la puede dar. Por su capacidad y porque conoce a los jugadores del club y les puede dar proyección", añadió.