Mario Sandoval: En la U si ganas seguido eres Pelé, pero si pierdes eres el más malo del mundo

El mediocampista de Curicó Unido Mario Sandoval vivirá este jueves un partido especial cuando enfrente a Universidad de Chile, su ex club y con quien vivió la temporada pasada el fantasma del descenso.

Ante ello, hizo la previa del duelo a disputarse desde las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura y aseguró que los azules no querrán repetir la experiencia del año pasado cuando el equipo perdió ante Colo Colo y se fue a pique.

"El equipo tuvo muchos cambios de jugadores y llegó un técnico nuevo. Siento que no le han pillado la mano al entrenador, pero en los equipos grandes los resultados no esperan, tienen que llegar rápido y eso debe estar dándoles vuelta con estas tres derrotas seguidas. Sin duda que ha sido difícil para ellos. En la U si ganas seguido eres Pelé, pero si pierdes eres el más malo del mundo. Imagino que deben estar motivados de enfrentarnos. El año pasado cuando nosotros perdimos con Colo Colo nos fuimos a pique de una, ahora volvieron a perder el clásico y seguramente no querrán repetir la historia de quedarse pegados en la tabla", dijo Sandoval en entrevista con El Mercurio.

El volante contó que "no es un partido más. Jugar contra la U, Colo Colo y la UC siempre es lindo, te sirve para mostrarte y ver en qué pie estás como equipo. Será muy especial por reencontrarme con excompañeros, será bonito, pero solo pienso en ganarlo. Llegamos en un buen momento, por lo hecho en la última fecha. Ese 5-0 que conseguimos nos da un poco más de confianza, pero es un resultado raro. Tampoco veníamos con una racha extraordinaria. No estamos pensando que por golear a O'Higgins le vamos a pasar por encima a la U, pero sí sentimos que con lo que tenemos podemos quedarnos con los tres puntos".

"No es una revancha, es un duelo lindo, donde quiero hacerlo bien para que Curicó se lleve los puntos. No me voy a volver loco tratando de mostrarme más de lo que corresponde, quiero ganar para ayudar a Curicó. Si más adelante está la posibilidad de volver, sería ideal, pero ahora solo apuesto a ganar", añadió Sandoval, quien dijo no haberse sorprendido por su salida.

"No. Si me hubiesen sacado solo a mí, quizás me hubiese sorprendido, pero sacaron a muchos jugadores, incluso a Joaquín Larrivey o 'Cachila' Arias, que estaban marcando diferencias y que uno pensaba iban a seguir. Entonces si les pasó a ellos, no me sorprendió lo que hicieron conmigo", expresó.