Mario Sandoval: Sicológicamente estamos fuertes, tenemos ganas de sacar esto adelante

El volante de Universidad de Chile Mario Sandoval afirmó que el grupo está "sicológicamente muy fuerte" de cara a los próximos desafíos y restó valor a la salida del neuropsicólogo Eugenio Lizama del club, aunque dijo respetar si algunos de sus compañeros necesitan ayuda para trabajar temas mentales.

"El próximo partido lo hemos preparado, sabiendo que venimos de malos resultados y eso ya pasa más por un tema psicológico de nosotros, del equipo, pero estamos comprometidos de sacar los tres puntos que vienen; las ausencias y expulsiones nos jugaron una mala pasada en estos partidos que hemos enredado puntos, pero estamos preparándonos sicológicamente para sacar adelante estos tres puntos", sostuvo antes del choque con Palestino.

"No se ha jugado muy bien, pero sicológicamente estamos fuertes, tenemos ganas de sacarlo adelante y ganar este partido que viene", añadió.

En lo relacionado a la salida de Eugenio Lizama, apuntó a que "en realidad, cuando llegué con el profe Dudamel tuvimos charlas grupales con el sicólogo, nuca tuve una relación tan cercana con él, tampoco sabía que no estaba en el club, si me preguntas, me siento sicológicamente muy fuerte, algunos compañeros quizás lo necesitan, pero yo me siento bien y si el Tuto -Fernando De Paul- piensa que es así, es respetable de su parte. Yo de mi parte nunca he recurrido a eso, creo que no lo necesito".

"Es parte del bajón deportivo del equipo, hace unos partidos era un equipo intenso, hoy pasamos un mal momento, en todas las líneas no se ha hecho bien, ninguno ha estado a la altura de los partidos que hemos jugado, es hora de ratificar, quedan partidos y puntos en disputa, unidos se puede hacer cosas importantes y terminar de buena manera", siguió.

"Es difícil estar en esta situación, pero somos un equipo comprometido que quiere sacarlo adelante. Había un partido como el que pasó, muy clave, pero ahora también, si ganamos estamos en la lucha, tenemos un partido el domingo, esta semana es clave para el equipo, para hacerse fuerte de cabeza y con el equipo en general", continuó.

Luego, desmintió cualquier molestia de los juveniles con el referente Gonzalo Espinoza: "Lo desmiento totalmente. El jugador que ha estado en un plantel sabe que siempre hay roces entre grandes y chicos, Gonzalo es intenso total, tengo buena relación con él y es una gran persona, es cien por ciento profesional, se entrena al mil, él es así. Si se va a enfrascar, será con un juvenil, un grande o con un técnico, entonces creo que lo malinterpretaron, el que quiso decir eso en alguna red social creo que fue con maldad, no es así, lo desmiento totalmente".