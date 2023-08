Mauricio Pellegrino: "El equipo dejó de creer en lo que hacemos"

Mauricio Pellegerino, entrenador de Universidad de Chile, repasó la dura derrota contra O'Higgins en Santa Laura y fue crítico con la acutación de su equipo, aunque fiel a su estilo confía en poder dar vuelta el mal momento en el Campeonato Nacional,

"Estos resultados cuestionan todo. Cuestionan muchos aspectos de la institución; el entrenador es la cara visible y el responsable. El entrenador o un jugador no son el salvador. Es un resultado del que obviamente estamos apenados y avergonzados. Le pedimos disculpas a nuestra gente", dijo con amargura en conferencia de prensa.

"Fue un partido atípico de Primera División. No hay que analizarlo mucho del lado táctico. El equipo cuando recibió el primer gol se entregó y eso me preocupa. Mañana a trabajar y dar la cara. En los momentos difíciles tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros, no lo peor", esgrimió sobre el encuentro

"Hay que buscar el equilibrio. El equipo no es para descartar todo, no nos sobra mucho. Nuestras victorias siempre han sido trabajadas. Debemos volver a lo esencial, volver a armarnos, sobre todo en lo anímico", añadió.

"Hasta el gol fuimos mejores que el adversario. Es difícil de explicarlo a nivel futbolístico. Estoy avergonzado y apenado, pero no frustrado. Tengo mucha fe de que esto se puede revertir, creo en mis jugadores y el trabajo que podemos hacer. Necesitamos ese resultado que nos permita sentir lo que realmente somos"

Respecto a las cuatro derrotas al hilo, Pellegrino dijo que "es una racha negativa, lo sabemos. En los procesos a veces son momentos que te tocan, en la U sabemos bastante de eso. Debemos agarrar esa experiencia para el lunes (en los entrenamientos)".

"El mensaje obviamente que no llega. En los equipos son un cúmulo de cosas. Soy el responsable de las cosas buenas y malas, los jugadores lo son, la institución también", continuó el DT azul.

El estratega responsabilizó al tema anímico de la goleada en contra: "El equipo dejó de creer en lo que hacemos y dejó de estar concentrado. En el deporte uno tiene muchos estímulos negativos y positivos todo el tiempo, debe tener la capacidad de sobreponerse a eso; hoy no lo hemos mostrado".

"El tema de los refuerzos es una pregunta para el club, es un tema que no quiero volver atrás. Es díficil analizar a los futbolistas después de las derrotas, porque todo parece malo; ahí hay que tener cuidado y calma. Es difícil hacer balances. Hay que ser cautos. Vine a aportar lo mejor de mí, ojalá podamos terminar con otras sensaciones", aseguró.