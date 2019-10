Mauricio Pinilla: Me arrepiento profundamente de haberme ido de la U

Uno de los principales factores de la mala campaña de Universidad de Chile es la falta de gol y por ello es que Mauricio Pinilla, ex atacante "laico", se refirió a su abrupta salida de la institución en 2018, afirmando que se "arrepiente pronfudamente".

Su partida del elenco estudiantil a mediados del año pasado estuvo plagada de polémicas y, en conversación con Revista Sábado, habló sobre su desvinculación con el cuadro que lo formó como jugador.

"Me arrepiento profundamente de haberme ido de la U. Debiera haberme quedado y haber arreglado el tema por el cual yo estaba tan molesto con otras personas de mayor rango. No con las que yo estaba discutiendo y peleando", afirmó.

En la misma línea, indicó que: "Cuando llegó la propuesta (Colón de Santa Fe), los dirigentes que me tienen tanto cariño nunca se acercaron, nadie me habló, nadie me llamó, nadie me dijo nada; llegaron y aceptaron la oferta que había llegado de afuera".

"No es que yo me quisiera ir, es que estaba tan incómodo con lo que estaba pasando en la U, que busqué una salida para evitar problemas, pero obviamente después me arrepentí, porque con la gente que estaba abajo, nunca lo iba a solucionar", recalcó el bicampeón de América.

Además, mencionó que: "Después me encontré con Carlos (Heller), hablamos, me invitó a su casa y conversamos y lo solucionamos en cinco minutos. A mí me pintaron el tema de otra forma; lamentablemente confirma lo que yo pensé siempre: el de abajo me quería sacar y le pintó la cosa a los dirigentes de manera distinta".

Ante la consulta de si volvería a Universidad de Chile, Pinilla expresó que no es fácil por todo lo sucedido, agregando que piensa en retirarse a final de año.

"Hoy es difícil (regresar), creo que los más perjudicados fuimos la gente y yo, porque el resto de los involucrados ya no está ninguno, los echaron a todos. Estoy tranquilo y relajado, que provocar el morbo de la vuelta a la U de Pinilla. Aparte que no sé si voy a jugar el próximo año, lo más probable es que no", concluyó.