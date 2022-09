14:52 | [STREAMING] Michael Clark consultado en @alairelibrecl sobre la suplencia de Osorio ante la UC: Fue una decisión del DT, Diego sabe más que yo; no lo cuestiono, pero como hincha me hubiese gustado que jugara desde el minuto 1 #CooperativaContigo

14:49 | [STREAMING] Michael Clark en @alairelibrecl: No lo sé -si cinco millones por el 85% del pase de Osorio es una buena oferta-, hoy estamos en otra... el foco es Coquimbo. No lo vamos a vender #CooperativaContigo

14:48 | [STREAMING] Michael Clark en @alairelibrecl sobre Darío Osorio: Ha generado interés, como otros jugadores, pero decidimos no despotenciar el equipo hasta el fin de la temporada #CooperativaContigo

14:46 | [STREAMING] Michael Clark en @alairelibrecl: Si tuviéramos una casa propia, los problemas para organizar los partidos no estarían #CooperativaContigo

14:42 | [STREAMING] Michael Clark en @alairelibrecl: Hacer un estadio no es fácil, los intentos del pasado no han prosperado por varios motivos y uno de ellos es que se ha hecho público. Hay que trabajar de bajo perfil #CooperativaContigo

14:41 | [STREAMING] Michael Clark en @alairelibrecl: Entiendo el ruido que puede generar Etcheverry por los vínculos que tuvo con Sergio Jadue en su minuto, pero no está condenado por nada #CooperativaContigo

14:38 | [STREAMING] Michael Clark en @alairelibrecl: La U se ha equivocado mucho en los últimos años y no puede volver a hacerlo, porque las consecuencias pueden ser catastróficas #CooperativaContigo

14:30 | [STREAMING] Michael Clark en @alairelibrecl: Le he dicho a todo el mundo que en la página de la U están los dueños con nombre y apellido #CooperativaContigo

14:24 | [STREAMING] Michael Clark en @alairelibrecl: No me pongo en ese escenario (posible derrota con Coquimbo este miércoles) #CooperativaContigo

14:20 | [STREAMING] Michael Clark en @alairelibrecl: Con Martín Parra trajimos a un tercer arquero, no a un segundo #CooperativaContigo

14:19 | [STREAMING] Michael Clark en @alairelibrecl: La primera opción de arquero -tras la salida de Galindez- era uno de la B, pero no se llegó a acuerdo. Apareció luego Martín Parra #CooperativaContigo

14:11 | [STREAMING] Michael Clark en @alairelibrecl: La realidad de la U cuando llegamos era la de una familia que se pidió un crédito de consumo y donde las tarjetas no tienen cupo #CooperativaContigo

14:10 | [STREAMING] Michael Clark en @alairelibrecl: Siempre me ha gustado la U y desde afuera uno ve a este equipo que no había andado en la cancha y que cada vez estaba más débil #CooperativaContigo

14:06 | Michael Clark: En la parte deportiva, es evidente que los resultados no se han dado, pero queda una parte importante del campeonato #CooperativaContigo

14:05 | Michael Clark: Que aparezca más o menos en los medios, no tiene importancia #CooperativaContigo

14:05 | Clark: Me debo al club y a eso le dedico muchas horas en la semana #CooperativaContigo