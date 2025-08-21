Michael Clark se distanció del presidente de Independiente y se enfocó en lo importante: los heridos

Michael Clark, presidente de Azul Azul, se refirió a los graves incidentes vividos en el duelo de Independiente vs U de Chile en el estadio Libertadores de América de Avellaneda por la Copa Sudamericana, que obligaron a la cancelación del partido.

🗣️ ¿Qué dijo Michael Clark tras la tragedia en Avellaneda?

Michael Clark, presidente de Azul Azul, calificó como "una tragedia" los violentos incidentes que obligaron a cancelar el partido entre Universidad de Chile e Independiente en Argentina. El timonel azul confirmó que están en contacto directo con el Gobierno chileno para obtener información sobre el estado de los hinchas universitarios.

"Lo que pasó hoy es una tragedia. Estábamos intentando recabar información, pero no la hay, no sabemos si hay muertos", declaró Clark visiblemente conmocionado tras los enfrentamientos entre barristas de ambos equipos.

🚨 ¿Cuál es la prioridad de Michael Clark y U de Chile?

La principal preocupación de Universidad de Chile es el bienestar de sus hinchas que viajaron a Buenos Aires. Clark fue enfático al señalar que "estamos en contacto con el Gobierno, al que le damos las gracias" y que la prioridad absoluta es "averiguar cómo está nuestra gente".

El dirigente explicó que "no sabemos si hay hinchas muy heridos o muertos" y que hasta obtener esa información vital, cualquier análisis de los hechos pasa a segundo plano. "No es el minuto de hablar de eso. Nosotros no somos los organizadores y no es el foco en este momento", insistió.

✅ Michael Clark va a "defender" a U de Chile

Más allá de todo esto, Michael Clark se refirió a los dichos de su colega de Independiente, Néstor Grindetti, quien priorizó lo deportivo y culpó a U de Chile sobre la situación.

Clark señaló: "Vamos a defender al club donde sea, pero hoy lo importante es saber cómo están los heridos".

