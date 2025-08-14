Miran atentos en U de Chile: Independiente sufre duro golpe de cara a la revancha

Universidad de Chile sacó ventaja en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los azules, con solitario gol de Lucas Assadi, se impusieron a Independiente en un Estadio Nacional repleto y quedaron con la primera opción de seguir avanzando en el certamen continental.

Su rival sufrió más de lo que esperaban en territorio nacional. Y es que además de la derrota sumaron la expulsión de Matías Abaldo, quien quedó descartado para el compromiso de vuelta y la lesión de Nicolás Freire.

El defensor abandonó el campo a los 67 minutos producto de molestias físicas. Sin embargo, el panorama podría empeorar, puesto que desde Argentina alertaron que el zaguero no alcanzaría a llegar a la revancha, sumando una nueva baja para los de Avellaneda.

🏥 ¿Qué lesión sufrió Nicolás Freire ante U de Chile?

Según el medio partidario Muy Independiente, Nicolás Freire sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho durante el partido ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional. El defensor central pidió el cambio al minuto 67 del encuentro, evidenciando molestias que le impedían continuar en el terreno de juego.

🔄 ¿Qué otros partidos se perdería Freire por esta lesión?

El citado medio detalló que Nicolás Freire no solo se perdería la revancha ante Universidad de Chile, sino también varios compromisos del Torneo de Clausura argentino. El defensor estaría fuera por varias semanas debido a la naturaleza de su lesión muscular.

🛡️ ¿Cómo afecta esta baja a la defensa de Independiente?

La ausencia de Nicolás Freire representa un problema serio para la defensa de Independiente, ya que el zaguero había sido titular y una pieza clave en el esquema defensivo de Julio Vaccari. Su baja obligará al técnico a reestructurar la zaga central.

📅 ¿Cuándo juegan Independiente vs U de Chile?

Los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana entre Independiente y U de Chile se jugarán el próximo miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda, Argentina.

📅 Fecha: Miércoles 20 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Libertadores de América (Avellaneda, Argentina)

