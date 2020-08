Nicolás Medina habló de una opción de fichar en Real Madrid: No quería ir escapándome de la U

El delantero Nicolás Medina, quien jugó el Mundial de Canadá 2007 con la sub 20, reveló un episodio de su carrera en el que tuvo la opción de fichar en Real Madrid Castilla, filial de la institución "merengue", y que por su fidelidad a Universidad de Chile la dejó pasar.

De acuerdo a lo que sostuvo en Las Ultimas Noticias, fue su padre quien le reveló que el equipo español estaba interesado en sus servicios, cuando se jugaba el Sudamericano de Paraguay en el 2007.

"Era algo grande, pero no le creí. Al otro día llegó mi papá a Paraguay para ver la oferta", declaró.

"Le conté solamente a José Sulantay -DT de la sub 20-, quien me dio su opinión y me dio permiso. Recuerdo que estaba concentrado con Gary Medel. Partimos a otro hotel, entramos a una habitación y estaba José Manuel Molina, representante español que me llevó a Osasuna después", continuó.

Luego que reconoció que también estaba Julen Lopetegui, ex DT del equipo madridista y también ex seleccionador de España, y que le contaron que "la oferta era para ir al Castilla, donde estaba Alvaro Negredo. Vimos el contrato, tenía que partir apenas terminara el Sudamericano, sin volver a la U. Recuerdo que Lopetegui me cmoentó que Real Madrid iba a pagar los derechos de formación, porque no tenía contrato profesional con la U".

Medina dijo que por su cabeza pasó "que no quería ir escapándome de la U. Julen Lopetegui se molestó cuando le dije que no iba a irme a Real Madrid. Fue una conversación fuerte, yo tenía 20 años, pero expuse mi punto de vista. Finalmente tomaron el contrato y se fueron".

Después de eso comentó que con Molina formaron una amistad y que "firmamos un mejor acuerdo con Osasuna y me fui en buenos términos de la U".