No cayeron bien sus declaraciones: en U de Chile explotan contra el presidente de Independiente

Los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana siguen dando que hablar.

Esta jornada el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, volvió a la carga contra los azules. “Esto no fue un desmán improvisado. Fue un plan premeditado para generar caos y forzar la suspensión del partido”, lanzó.

Sus palabras sacaron ronchas en los universitarios y a través de uno de los accionistas de Azul Azul salieron a responder con todo al mandamás del equipo trasandino.

Daniel Shapira, segundo mayor accionista de la concesionaria que rige los destinos de la U, le envió un contundente mensaje a Grindetti. “Lo encuentro la bajeza más grande del mundo, lo que hace este caballero es buscar justificaciones para el incidente que es demasiado, son responsables prácticamente totalmente en el club Independiente, da vuelta la tortilla enlodándome a mí porque hice una declaración en el estadio y no tiene nada que ver con lo que pasó después”, dijo a Cooperativa Deportes.

Sin embargo, Shapira no se quedó ahí y lanzó toda la artillería contra el presidente de Independiente. “Me parece una cosa desleal, digno de un delincuente”, completó.

Tanto Universidad de Chile como Independiente tienen hasta este miércoles 27 de agosto para presentar sus descargos ante la Conmebol. Luego de ello, la Comisión Disciplinaria del organismo tiene hasta el 3 de septiembre para entregar la resolución oficial.

