“No debemos…”: el llamado de atención de Assadi pese al triunfo de U de Chile contra Independiente

Lucas Assadi fue la gran figura de la victoria de U de Chile por 1-0 ante Independiente en el estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Pese al gran resultado y su buen rendimiento, Assadi hizo un llamado de atención al equipo de cara a la revancha en Avellaneda.

🙋‍♂️ ¿Cuál fue el llamado de atención de Lucas Assadi tras la victoria de U de Chile?

En diálogo con DSports, Assadi señaló: "Dimos el primer pasito, no debemos conformarnos, queda la vuelta y tenemos que mantener el resultado y después seguir aumentándolo".

Además, valoró su conquista: "Muy contento, primero por el triunfo, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, si puedo aportar con gol o pase de gol, muy contento también".

🗣️ ¿Qué dijo Marcelo Díaz por la victoria de U de Chile frente a Independiente?

El capitán de U de Chile, Marcelo Díaz, también analizó el triunfo contra Independiente: "Somos fuertes locales y por eso ganamos hoy, ellos son fuertes en su casa y vamos a ir a jugar el partido".

En lo personal, expresó: "Me sentí bien, es difícil entrar a un partido tan intenso, venir desde afuera, acomodarse rápidamente, cuesta, pero me siento bien, físicamente he tenido un buen actuar desde principio de año y eso me tiene muy tranquilo".

❓ ¿Cuándo es la vuelta de U de Chile vs Independiente?

La vuelta de U de Chile vs Independiente se jugará el próximo miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas. El compromiso será en Argentina.

📅 Fecha: Miércoles 20 de agosto

⏱️ Hora: 20:30 horas.

🏟️ Estadio: Libertadores de América (Avellaneda)

🔗 ¿Dónde leer más de U de Chile?

Para saber más de U de Chile debes acceder a Al Aire Libre.