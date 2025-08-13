Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

“No debemos…”: el llamado de atención de Assadi pese al triunfo de U de Chile contra Independiente

Lucas Assadi jugó un partidazo y nuevamente fue la figura de U de Chile.

Foto: Photosport “No debemos…”: el llamado de atención de Assadi pese al triunfo de U de Chile contra Independiente
Luís Felipe Labrín
Lucas Assadi fue la gran figura de la victoria de U de Chile por 1-0 ante Independiente en el estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Pese al gran resultado y su buen rendimiento, Assadi hizo un llamado de atención al equipo de cara a la revancha en Avellaneda.

🙋‍♂️ ¿Cuál fue el llamado de atención de Lucas Assadi tras la victoria de U de Chile?

En diálogo con DSports, Assadi señaló: "Dimos el primer pasito, no debemos conformarnos, queda la vuelta y tenemos que mantener el resultado y después seguir aumentándolo".

Además, valoró su conquista: "Muy contento, primero por el triunfo, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, si puedo aportar con gol o pase de gol, muy contento también".

🗣️ ¿Qué dijo Marcelo Díaz por la victoria de U de Chile frente a Independiente?

El capitán de U de Chile, Marcelo Díaz, también analizó el triunfo contra Independiente: "Somos fuertes locales y por eso ganamos hoy, ellos son fuertes en su casa y vamos a ir a jugar el partido".

En lo personal, expresó: "Me sentí bien, es difícil entrar a un partido tan intenso, venir desde afuera, acomodarse rápidamente, cuesta, pero me siento bien, físicamente he tenido un buen actuar desde principio de año y eso me tiene muy tranquilo".

❓ ¿Cuándo es la vuelta de U de Chile vs Independiente?

La vuelta de U de Chile vs Independiente se jugará el próximo miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas. El compromiso será en Argentina.

  • 📅 Fecha: Miércoles 20 de agosto
  • ⏱️ Hora: 20:30 horas.
  • 🏟️ Estadio: Libertadores de América (Avellaneda)

🔗 ¿Dónde leer más de U de Chile?

Para saber más de U de Chile debes acceder a Al Aire Libre.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
