"Nos pusieron en onda Bukele”: hinchas de la U de Chile denuncian maltrato policial en Argentina

La mañana de este viernes, los hinchas de la U de Chile detenido en Argentina fueron liberados y describieron un operativo policial sin precedentes. "Fueron horas terribles, angustiantes. No sabíamos nada, con unos maltratos terribles", relató Sebastián, uno de los afectados.

En el ingreso al calabozo, los hinchas debieron arrodillarse con las manos en la nuca, bajo una lluvia de varazos, sin que se les dijera motivo alguno de arresto. "Nos hicieron ponernos en la onda como Bukele, en cuclillas, con las manos en la nuca. Se escuchaban fuertes los golpes con las varas", contó otro seguidor.

👮 Detención masiva y las deplorables condiciones para los hinchas

La suspensión del partido tras los brutales incidentes en la tribuna, derivó en situaciones aun peores. Al intentar salir del Estadio Libertadores de América, los hinchas fueron interceptados en la calle por los policías y trasladados en furgones oscuros a la comisaría.

Una vez detenidos, los forófos del Romántico Viajero fueron víctimas de un trato vejatorio por parte de la polícia. Estaban hacinados, pues eran al menos 60 personas en 16 metros cuadrados, sin espacio para sentarse.

Sólo contaban con un baño que estaba tapado y saturado de orina y deposiciones. Además, la policía no hizo lectura de cargos, los detenidos no tenían acceso a abogados y menos explicaciones por sus detenciones.

Captura TyC.

😢 Robo de pertenencias y dinero

En declaraciones de varios hinchas que sufrieron los vejámenes por parte de la polícia trasandina, también denunciaron el robo de pertenencias como cadenas y también de dinero. A muchos les entregaron sus billeteras vacías.

A raíz de todo lo vivido por los fanáticos azules en su visita a Avellaneda, el Presidente Gabriel Boric, no descartó posibles querellas: "La policía argentina no detuvo a hinchas de Independiente, entonces para mí esta cuestión es evidentemente grave. Por eso le hemos dado la importancia que le hemos dado con la visita del Ministro Elizalde. Él ya está de vuelta y vamos a ser muy firmes en nuestra posición"