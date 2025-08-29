Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

"Ojo con Lucas Assadi": Advierten oferta que podría sacudir a U de Chile

En la antesala del Superclásico frente a Colo Colo, advirtieron que el diez de los azules podría recibir un ofrecimiento de última hora.

Foto: Photosport "Ojo con Lucas Assadi": Advierten oferta que podría sacudir a U de Chile
Bastián Catalán
Universidad de Chile ya tiene todo listo para visitar a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico. Los azules esperan dejar atrás lo ocurrido en Avellaneda y enfocarse en el Campeonato Nacional mientras esperan por el veredicto de la Conmebol.

Sin embargo, en medio de todo aquello, la U podría sumar un nuevo dolor de cabeza. Esto porque Lucas Assadi, su principal figura, podría recibir una oferta de última hora.

😱 Alertan a U de Chile por Lucas Assadi

El talentoso mediocampista de Universidad de Chile ha tenido un desempeño extraordinario en los últimos meses, lo que volvió a despertar el interés desde el exterior.

Así al menos lo manifestó el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien advirtió que podría haber un ofrecimiento por el volante universitario.

“Ojo con lo de Lucas Assadi. Ojo, se cierra el mercado de pases el lunes. Ojo, ojo. No tengo más certezas, pero ojo”, dijo el reportero.

📊 Los números de Lucas Assadi en U de Chile

  • 123 partidos jugados

  • 17 goles

  • 9 asistencias

  • 5.515 minutos jugados

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

  • Fecha: Domingo 31 de agosto

  • Hora: 15:00 horas

  • Estadio: Monumental

