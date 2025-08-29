"Ojo con Lucas Assadi": Advierten oferta que podría sacudir a U de Chile

Universidad de Chile ya tiene todo listo para visitar a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico. Los azules esperan dejar atrás lo ocurrido en Avellaneda y enfocarse en el Campeonato Nacional mientras esperan por el veredicto de la Conmebol.

Sin embargo, en medio de todo aquello, la U podría sumar un nuevo dolor de cabeza. Esto porque Lucas Assadi, su principal figura, podría recibir una oferta de última hora.

😱 Alertan a U de Chile por Lucas Assadi

El talentoso mediocampista de Universidad de Chile ha tenido un desempeño extraordinario en los últimos meses, lo que volvió a despertar el interés desde el exterior.

Así al menos lo manifestó el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien advirtió que podría haber un ofrecimiento por el volante universitario.

“Ojo con lo de Lucas Assadi. Ojo, se cierra el mercado de pases el lunes. Ojo, ojo. No tengo más certezas, pero ojo”, dijo el reportero.

📊 Los números de Lucas Assadi en U de Chile

123 partidos jugados

17 goles

9 asistencias

5.515 minutos jugados

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

