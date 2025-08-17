"Pagamos muy caro los errores": El mea culpa de Álvarez tras la dolorosa derrota de U de Chile

Universidad de Chile recibió un tremendo golpe en el Campeonato Nacional. Los azules cayeron por 3-1 ante Audax Italiano y se complicaron en la lucha por el título, puesto que Coquimbo Unido podría sacarles 9 puntos de ventaja si consiguen vencer a Everton en el cierre de la Fecha 20.

Gustavo Álvarez, entrenador de la U, analizó la derrota y si bien no dio por perdido el torneo, reconoció que esta derrota los aleja del objetivo de levantar la copa al final de la temporada.

🗣️ ¿Qué dijo Gustavo Álvarez tras la derrota de U de Chile?

En conversación con TNT Sports, el estratega de Universidad de Chile hizo un análisis del partido y aseguró que en “el primer tiempo desde el juego, el dominio de la pelota en el campo fue nuestro. Me parece que nos faltaba más peso en ataque, entonces decido la entrada de un delantero y seguimos con el mismo dibujo. Reemplazo las características de Poblete más atrás, Altamirano más atrás para darle entrada a Leandro (Fernández). Y una constante que pagamos muy caro los errores y terminan en gol”.

Además, Álvarez lamentó la falta de contundencia frente al arco de sus dirigidos. “Nosotros hoy hicimos una de siete y el rival hizo tres de tres. Pagamos muy caro los errores y nos cuesta hacer goles”, apuntó.

🏆 ¿Álvarez da por perdida la lucha por el título en U de Chile?

Al ser consultado si esta caída es decisiva en la lucha por el título, el estratega de la U señaló que “toda victoria te acerca al objetivo y las derrotas te alejan. Eso no quiere decir que nosotros sigamos con el optimismo y la determinación de pelear por el título. Nosotros de los golpes nos levantamos rápido, así que ya a pensar en el partido del miércoles para ganarlo”.

“A partir de hoy. Hay que sacar conclusiones de esto, en frío, tranquilos y a pensar en el miércoles”, sentenció.

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

Universidad de Chile volverá a la cancha este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas cuando visite a Independiente por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

📅 Fecha: Miércoles 20 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Libertadores de América (Avellaneda, Argentina)

