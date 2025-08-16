Preocupación en U de Chile: figura clave es pretendida desde Argentina

Universidad de Chile se prepara para dos compromisos que podrían definir su temporada. Los azules se medirán a Audax Italiano y a Independiente de Avellaneda en dos duelos clave para sus aspiraciones en el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana, respectivamente.

Sin embargo, en la antesala de aquellos cruces, los universitarios tienen una preocupación respecto a uno de sus delanteros. Y es que según informaron desde Argentina, Talleres de Córdoba está tras los pasos de uno de los goleadores de la U, lo que supondría un golpe importante para el equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

😮 ¿Qué jugador de U de Chile es pretendido por Talleres de Córdoba?

Según reveló el periodista Adriano Savalli, Talleres de Córdoba quiere sumar a su equipo a Rodrigo Contreras. El elenco de la "T" ya había consultado por el Tucu, sin embargo, las conversaciones entre el elenco cordobés y el atacante se reactivaron.

⚽ ¿Qué ofrece Talleres de Córdoba por Rodrigo Contreras?

El comunicador detalló que Talleres de Córdoba presentó una propuesta formal que incluye un contrato por tres años para el delantero tucumano. El equipo cordobés, que tiene plazo hasta el 31 de agosto para incorporar refuerzos, ve en Contreras la solución a sus problemas ofensivos y está dispuesto a negociar con todas las partes involucradas.

La oferta argentina llega en un momento complejo para la U, considerando que el mercado de fichajes nacional ya cerró y no tendrían posibilidades de buscar un reemplazante inmediato. Solo podrían incorporar a un jugador sub-21, lo que limitaría significativamente las opciones de Gustavo Álvarez.

📊 ¿Cuáles son los números de Contreras en 2025?

El "Tucu" ha tenido un rendimiento destacable con la camiseta azul durante esta temporada. En 30 partidos oficiales, ha conseguido anotar 9 goles y aportar 2 asistencias, aunque no se ha consolidado como titular indiscutido en el esquema de Álvarez.

🏟️ 30 partidos jugados

⚽ 9 goles

✅ 2 asistencia

⏰ 1.326 minutos jugados

🤝 ¿Qué condiciones se necesitan para la transferencia?

Para que Contreras pueda emigrar a Talleres, se deben cumplir varios requisitos complejos. En primer lugar, Universidad de Chile debe autorizar su salida, ya que mantiene un contrato de préstamo vigente hasta diciembre de 2025.

Además, es necesario negociar con Deportes Antofagasta, club dueño del pase del jugador, y acordar una compensación económica para la U por la ruptura anticipada del préstamo.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Audax Italiano?

Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano este domingo 17 de agosto a las 12:30 horas por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Domingo 17 de agosto

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Nacional