¿Qué pasó con el hincha de la U de Chile en riesgo vital? Esto se sabe de su estado de salud

Lo ocurrido con Gonzalo Alfaro conmocionó a la hinchada de Universidad de Chile luego de los graves incidentes en el duelo contra Independiente por la Copa Sudamericana. El fanático de 33 años fue reportado en riesgo vital tras sufrir una fractura craneal y ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Fiorito de Avellaneda.

En conversación con ADN Deportes, uno de sus amigos relató los avances que ha tenido el hincha y aseguró que su estado actual es más alentador de lo que se temía en un principio.

🏥 Estado de salud del hincha de la U tras los incidentes en Avellaneda

"Él llegó con un traumatismo en el cráneo, entró a pabellón y fue operado con éxito", explicó el cercano, detallando que Alfaro se encuentra sedado y bajo monitoreo constante de la presión intracraneal. "La doctora dijo que fue una operación exitosa y que por ahora no necesita una segunda intervención", añadió.

El amigo del fanático azul también desmintió la versión de que todo se debió a una caída en altura. "La conclusión médica es que las fracturas fueron producto de golpes, no de una caída, porque no tiene lesiones en las piernas ni en otras partes del cuerpo. Solo el cráneo fue afectado", afirmó.

🚨 Críticas a la seguridad y el rol de la policía en los hechos

Además de informar sobre el estado de salud de su amigo, el testigo fue categórico al apuntar contra la organización y la falta de resguardo en el estadio Libertadores de América. "Independiente no dio ninguna seguridad a los hinchas que estábamos ahí. La policía nunca intervino, parecía que esto lo dejaron suceder", acusó.

La familia del hincha ya viaja desde Chile para acompañarlo en Argentina. Pese a la mejoría de Gonzalo Alfaro, su caso sigue generando preocupación por las responsabilidades de seguridad y la actuación de las autoridades en una noche marcada por la violencia.