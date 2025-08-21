Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
¿Qué pasó con el hincha de la U de Chile en riesgo vital? Esto se sabe de su estado de salud

Un amigo de Gonzalo Alfaro, el fanático azul que fue operado en Avellaneda, entregó detalles sobre su recuperación y desmintió la primera versión sobre lo ocurrido.

Foto: Photosport ¿Qué pasó con el hincha de la U de Chile en riesgo vital? Esto se sabe de su estado de salud
Magdalena López Castro
Lo ocurrido con Gonzalo Alfaro conmocionó a la hinchada de Universidad de Chile luego de los graves incidentes en el duelo contra Independiente por la Copa Sudamericana. El fanático de 33 años fue reportado en riesgo vital tras sufrir una fractura craneal y ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Fiorito de Avellaneda.

En conversación con ADN Deportes, uno de sus amigos relató los avances que ha tenido el hincha y aseguró que su estado actual es más alentador de lo que se temía en un principio.

🏥 Estado de salud del hincha de la U tras los incidentes en Avellaneda

"Él llegó con un traumatismo en el cráneo, entró a pabellón y fue operado con éxito", explicó el cercano, detallando que Alfaro se encuentra sedado y bajo monitoreo constante de la presión intracraneal. "La doctora dijo que fue una operación exitosa y que por ahora no necesita una segunda intervención", añadió.

El amigo del fanático azul también desmintió la versión de que todo se debió a una caída en altura. "La conclusión médica es que las fracturas fueron producto de golpes, no de una caída, porque no tiene lesiones en las piernas ni en otras partes del cuerpo. Solo el cráneo fue afectado", afirmó.

🚨 Críticas a la seguridad y el rol de la policía en los hechos

Además de informar sobre el estado de salud de su amigo, el testigo fue categórico al apuntar contra la organización y la falta de resguardo en el estadio Libertadores de América. "Independiente no dio ninguna seguridad a los hinchas que estábamos ahí. La policía nunca intervino, parecía que esto lo dejaron suceder", acusó.

La familia del hincha ya viaja desde Chile para acompañarlo en Argentina. Pese a la mejoría de Gonzalo Alfaro, su caso sigue generando preocupación por las responsabilidades de seguridad y la actuación de las autoridades en una noche marcada por la violencia.

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
