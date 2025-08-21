“Queremos sanciones ejemplares”: ANFP repudia la violencia en Avellaneda y respalda a la U de Chile

Universidad de Chile vivió una de las noches más oscuras de su historia reciente en torneos internacionales. Lo que debía ser una revancha vibrante ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 terminó convertido en un bochorno histórico: violencia en las tribunas, heridos, jugadores corriendo a camarines y la cancelación oficial del partido por parte de Conmebol.

En ese escenario, la ANFP rompió el silencio con un comunicado contundente en el que responsabilizó al club argentino y a las autoridades locales por la falta de seguridad que terminó empañando el espectáculo.

📌 Comunicado oficial de la ANFP tras el escándalo en Avellaneda

"La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte.

Exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables.

Como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación".

⚽ Un partido que pasó a segundo plano

La historia futbolística quedó completamente relegada. Independiente y la U empataban 1-1 (global 2-1 para los azules con gol de Lucas Assadi), pero la violencia en la Pavoni Alta hizo imposible continuar. Tras tres minutos del segundo tiempo, el árbitro Gustavo Tejera detuvo el encuentro y nunca se reanudó.

El precedente inmediato es el Colo Colo vs Fortaleza, cancelado en abril también por incidentes graves, donde la Conmebol terminó sancionando al club chileno con derrota por secretaría, multa y partidos sin público.

😡 ¿Qué sanciones arriesga la U de Chile tras la cancelación?

El comunicado de ANFP deja en claro que responsabiliza a Independiente, pero la realidad es que la Conmebol evaluará ambos lados. Según las bases y los antecedentes recientes.

El fallo será clave y se espera en los próximos días, ya que los cuartos de final están programados para mediados de septiembre.

❓ ¿Por qué se canceló el Independiente vs U de Chile?

Por falta de garantías de seguridad tras incidentes violentos en la tribuna sur del estadio Libertadores de América.

❓ ¿Qué arriesga Universidad de Chile en la Copa Sudamericana?

Derrota administrativa 3-0, multas económicas, castigo a sus hinchas y cierre del Estadio Nacional en torneos Conmebol.

👉 La ANFP se cuadró con la U, pero la decisión está en manos de Conmebol. ¿Será Independiente quien avance por secretaría o la U logrará defender su clasificación?