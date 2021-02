Rafael Dudamel: Se tomó muy poco en cuenta la voz del entrenador en las incorporaciones

El técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, se mostró molesto con la dirigencia de Azul Azul por la poca participación que tuvo en la conformación del plantel 2021, que dirigirá en la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional.

Dudamel disparó en conferencia de prensa y dijo que "nunca me había tocado vivir una situación similar. Hay una directoría deportiva que no solo está compuesta por una persona, sino que por dos, que se encargan de presentarles al directorio opciones en cada una de las posiciones, pero muy poco, ni con el respeto o espacio suficiente, se tomó en cuenta la voz del entrenador".

Además, añadió que "en una de mis participaciones planteé esta inquietud, porque al final el que asume las consecuencias deportivas y atiende las críticas es el entrenador, porque no he visto a ninguno que salga a respaldar y a defender en los momentos determinados al entrenador. Cada uno está en su espacio".

Siguiendo molesto y disconforme con la falta de jugadores, por ejemplo en el lugar de lateral izquierdo, el venezolano sostuvo que "hay que delimitar el tema de las incorporaciones. Siempre se dice que si se fue un jugador o no llegó es porque Dudamel no lo quiso, pero la responsabilidad de las incorporaciones es de los directores deportivos (Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg) y yo no soy escudero de ellos".

Finalmente, expresó que "es lógico que el entrenador deba tener cierta participación dentro de la conformación de un equipo. No pongo en duda en lo absoluto que los elementos que se van sumando al plantel sean de calidad, eso no se discute, lo que se discute son las formas".

"Yo pensé que el término del torneo anterior y haber superado el tema del descenso, y la clasificación a la Libertadores, iba a haber un cambio de aire y habría tranquilidad. No ha sido así y ya lo he manifestado. No estoy tranquilo y conforme con la confección del plantel en profundidad y calidad, porque después vienen las exigencias y Dudamel pone la cara. No estoy molesto, pero tampoco tranquilo", cerró.

