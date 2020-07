Raúl Ruidíaz sobre su paso por la U: Me marcó mucho en mi carrera y en todo lo que he logrado

El delantero peruano Raúl Ruidíaz, actualmente en Seattle Sounders de la Major League Soccer, recordó su paso por Universidad de Chile en conversación con el sitio web del cuadro azul.

El atacante "incaico", que jugó por los "laicos" el año 2012, aseguró que su período defendiendo a los universitarios "fue muy bueno, me marcó mucho en mi carrera y en todo lo que he logrado. Siempre estaré agradecido a la U por abrirme las puertas y ser mi primer equipo en el extranjero. Me dio mucha experiencia de saber qué es jugar afuera y conocer otro fútbol".

"Me hubiese gustado regalar más alegrías y goles, pero cada vez que entraba al campo y entrenaba lo hacía al máximo para defender los colores como debe ser. A pesar del poco tiempo, siempre los llevaré en el corazón", añadió.

En la misma línea, Ruidíaz afirmó que "siempre traté de dar lo mejor. Cuando uno va a otro país siempre va con esa mentalidad. Que te recuerden de esa manera me hace sentir muy feliz y orgulloso".

"Yo solo quiero agradecer por el apoyo, se portaron espectacular todo el tiempo que estuve allá. Lindo país y linda su gente. La U es lo máximo y agradezco el apoyo y por haberme sentido en casa", indicó.