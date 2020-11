Representante de Montillo: Sinceramente los tiempos de la U no son los de Walter

La continuidad de Walter Montillo no está asegurada para la próxima temporada en Universidad de Chile, luego de que su representante reveló trabas para la renovación del jugador para 2021.

En diálogo con 24 horas Deportes, Sergio Irigoitía sostuvo que "Walter no tiene ningún problema familiar en Argentina. Está en Chile, en el lugar que quiere estar y con la gente q quiere estar. Sinceramente los tiempos de la U no son los tiempos de Walter por un tema familiar, ya que Walter quiere diagramar la estadía de él o en la Argentina o en Chile, para la prolongación de los chicos, del colegio, de su vida, y la 'U' tiene otros tiempos".

"Ayer hablé con el presidente (Cristián Aubert) y me dijo que para tomar la decisión de una continuidad, el técnico (Rafael Dudamel) tenía que evaluarlo por 2 ó 3 semanas para ver si Walter podía seguir en la U", añadió el agente.

De igual forma, agregó que Montillo tiene posibilidades de irse a otros equipos en caso de no seguir en los "azules": "Es claro que Walter le sobra trabajo, o sea quiere terminar en la 'U' por la gente, pero no se va a retirar ante esas condiciones. No va a seguir. Es lo que yo pienso".

"Se nos hace difícil Chile. Hasta siendo uno de los mejores jugadores del campeonato lo tienen que seguir evaluando", finalizó.

Montillo termina contrato el 31 de diciembre en la U, por lo que aún no hay certeza incluso de que el futbolisa pueda estar para el final del Campeonato Nacional.