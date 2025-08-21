Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Se incumplió el protocolo Conmebol y dejaron sin seguridad la U de Chile en Argentina

La U regresa a Chile luego de la tragedia en Avellaneda

Foto: Imago Se incumplió el protocolo Conmebol y dejaron sin seguridad la U de Chile en Argentina
Oscar Buch Guzmán
Después de la cancelación del partido con Independiente y la tragedia en avellaneda, el plantel de la U de Chile inició su retorno al país.

Claro que, esto no se hizo bajo el marco normativo de Conmebol y los azules quedaron sin seguridad.

🔵La U sin escoltas en Argentina

Universidad de Chile informó que no contó con la escolta policial en su trayecto desde el hotel hasta el aeropuerto durante este jueves 21 de agosto.

Esto es un incumplimiento al artículo 19 letras s, t y v del Reglamento de Seguridad de Conmebol 2025.

Esto es un incumplimiento del mismo reglamento y como, dice el artículo 3, Independiente arriesga sanciones disciplinarias.

🏥Hay 19 hinchas heridos en Argentina

La dirigencia de Azul Azul y el embajador chileno José Antonio Viera Gallo recorrieron diversos centros asistenciales y pudieron conocer el estado de salud de 19 hinchas de la U de Chile. Uno de ellos está en riesgo vital y dos necesitaron cirugía 

Además, hay 97 hinchas detenidos de los cuales no se conoce su identidad

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
