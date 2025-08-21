Se incumplió el protocolo Conmebol y dejaron sin seguridad la U de Chile en Argentina

Después de la cancelación del partido con Independiente y la tragedia en avellaneda, el plantel de la U de Chile inició su retorno al país.

Claro que, esto no se hizo bajo el marco normativo de Conmebol y los azules quedaron sin seguridad.

🔵La U sin escoltas en Argentina

Universidad de Chile informó que no contó con la escolta policial en su trayecto desde el hotel hasta el aeropuerto durante este jueves 21 de agosto.

Esto es un incumplimiento al artículo 19 letras s, t y v del Reglamento de Seguridad de Conmebol 2025.

Esto es un incumplimiento del mismo reglamento y como, dice el artículo 3, Independiente arriesga sanciones disciplinarias.

🏥Hay 19 hinchas heridos en Argentina

La dirigencia de Azul Azul y el embajador chileno José Antonio Viera Gallo recorrieron diversos centros asistenciales y pudieron conocer el estado de salud de 19 hinchas de la U de Chile. Uno de ellos está en riesgo vital y dos necesitaron cirugía

Además, hay 97 hinchas detenidos de los cuales no se conoce su identidad