Sebastián Miranda sobre Diego López: Tiene un gran currículum como para estar aquí

El entrenador interino de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, valoró el nombre del uruguayo Diego López, que figura como la más clara alternativa para convertirse en técnico del cuadro "laico".

"Me parece que es un técnico muy capacitado, que ha dirigido en Europa, se preparó en Europa, estuvo en un equipo grande de Sudamérica como Peñarol, que salió campeón", dijo en conferencia de prensa.

"Me parece que tiene el currículum grande como para estar aquí, le deseo el mejor de los éxitos si llega a concretarse su venida, espero que vuelva a posicionar al club en el lugar que se merece", dijo Miranda, que prepara el próximo duelo, ante Huachipato, para el cual no será considerado el arquero Cristóbal Campos.

"Hay un motivo en especial, pero que no es un castigo, hay un motivo médico que será informado durante la tarde y que es la razón por la cual Cristóbal no está en la citación. Quiero dejar claro que no hay ninguna indisciplina ni castigo. Hay un tema médico que será informado", aclaró.

El ex lateral de Unión Española también se refirió a la ausencia de Jeisson Vargas, que tiene una pubalgia que le impide estar disponible: "Como entrenador me duele no poder contar con Jeisson, es un jugador que tiene características especiales, es capaz de asumir responsabilidades como para estar en un club como Universidad de Chile y lo que sé es que ha hecho un esfuerzo muy grande, pero esta lesión lo tiene restringido para llevar a cabo el buen juego que tiene".

También, sostuvo que una de sus ideas en el paso por la U es "entregarle al técnico que venga los jugadores de mejor forma futbolística, física y técnica y eso conlleva que mi responsabilidad es hasta el final, hasta que el club lo decida, si es uno o dos partidos más, y mi trabajo y el de mi cuerpo técnico estará hasta que el club me lo pida".

Para cerrar, dijo que "a pesar de la derrota" en el duelo con Everton, "el equipo la sintió y eso es bueno, es bueno que al equipo le duelan las derrotas, que sientan que pudimos hacer más, quiere decir que estamos capacitados de enfrentar a los rivales de la envergadura de lo que estamos hablando, Everton juega Copa Sudamericana. Tenemos que ser protagonistas, somos un club grande, Universidad de Chile, y en nuestra casa tenemos que hacernos respetar, tenemos que tratar de llevar a cabo el plan que hemos diseñado para tener una alegría".

La U se mide con Huachipato el sábado desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.