Son más de 100: Revelan las identidades de los hinchas de la U de Chile detenidos en Argentina

Durante la mañana, tanto Azul Azul como la Embajada de Chile en Argentina informaban que había 97 hinchas de la U de Chile detenidos tras la tragedia en Avellaneda.

Finalmente, la dirigencia de la U de Chile entregó el listado oficial de los chilenos detenidos tras los brutales incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América.

🚨Hay menores de edad entre los hinchas de la U detenidos

Finalmente, son 101 hinchas que están detenidos. Muchos de ellos fueron auxiliados por hinchas de Racing y Boca Juniors, quienes llegaron con ropa y comida para los hinchas de la U.

También han llegado varios familiares a tratar de sacarlos de su detención y traerlos de vuelta a Chile.

El embajador José Antonio Viera-Gallo señaló a radio Biobio que los detenidos “probablemente, podrán salir mañana. Tienen que ver si alguno estuvo involucrado en los hechos delictuales… El problema es que las condiciones de esa comisaría no son buenas… Pero, no es que estén siendo maltratados, ni mucho menos. Están con los procedimientos normales del caso”.

📁Listado de hinchas de la U de Chile detenidos

Este es el listado de los hinchas de la U de Chile mayores de edad que fueron detenidos por la policía argentina:

Estos son los menores de edad detenidos por la policía argentina: