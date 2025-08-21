Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Son más de 100: Revelan las identidades de los hinchas de la U de Chile detenidos en Argentina

Azul Azul y la Embajada han trabajado para tener las identidades de los hinchas detenidos

Foto: Captura TyC Son más de 100: Revelan las identidades de los hinchas de la U de Chile detenidos en Argentina
Oscar Buch Guzmán
Durante la mañana, tanto Azul Azul como la Embajada de Chile en Argentina informaban que había 97 hinchas de la U de Chile detenidos tras la tragedia en Avellaneda.

Finalmente, la dirigencia de la U de Chile entregó el listado oficial de los chilenos detenidos tras los brutales incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América.

🚨Hay menores de edad entre los hinchas de la U detenidos

Finalmente, son 101 hinchas que están detenidos. Muchos de ellos fueron auxiliados por hinchas de Racing y Boca Juniors, quienes llegaron con ropa y comida para los hinchas de la U.

También han llegado varios familiares a tratar de sacarlos de su detención y traerlos de vuelta a Chile.

El embajador José Antonio Viera-Gallo señaló a radio Biobio que los detenidos “probablemente, podrán salir mañana. Tienen que ver si alguno estuvo involucrado en los hechos delictuales… El problema es que las condiciones de esa comisaría no son buenas… Pero, no es que estén siendo maltratados, ni mucho menos. Están con los procedimientos normales del caso”.

📁Listado de hinchas de la U de Chile  detenidos

Este es el listado de los hinchas de la U de Chile mayores de edad que fueron detenidos por la policía argentina:

  1. IGNACIO ALBERTO CASTRO CABALLERO

  2. RICARDO ALFONSO ROJAS MORAN

  3. EFRAIN MAXIMILIANO BRIONES SOTOMAYOR

  4. NICOLAS ANDRES FIGUEROA MESINA

  5. PEDRO FELIPE AVALOS MARINCOVICH

  6. NOEL ALEJANDRO ARAYA CARO

  7. JORDAN MAXIMILIANO BRIONES URIIOLA

  8. NICOLAS IGNACIO MENA RETAMAL

  9. BRAIAN GENARO GARRIDO MIRANDA

  10. ALAN GABRIEL CALIXTO VALLEJOS

  11. BRANDON ALEJANDO ARAVENA MAUREIRA

  12. ISAAC AARON ARREDONDO MOYA

  13. MATIAS ALEJANDRO CAHUIPAN DIAZ

  14. GABRIEL IGNACIO DE JESUS SILVA-RIESCO SILVA

  15. DIEGO ALBERTO RETAMALES GUAJARDO

  16. LUCIANO ARMANDO MOMBIELA PIZARRO

  17. YERKO ANTONIO GONZALEZ PARADA

  18. PAOLO AARON GALVEZ PAVEZ

  19. RODRIGO NICOLAS VALDES CASTRO

  20. RAUL AMERICO DONOSO SALAZAR

  21. TOMAS ANTONIO PEREZ MALDONADO

  22. YOJHAN ANDRES SEPULVEDA RETAMAL

  23. MARTIN ALEJANDRO ROJAS OBREGON

  24. FELIPE IGNACIO NALLAR KRAUSE

  25. CRISTIAN LUIS MARTINEZ AYALA

  26. CRISTOBAL COLLAO FERNANDEZ

  27. SEBASTIAN ALISTE LUCHSINGER

  28. CHRISTIAN GUILLERMO SAAVEDRA AYALA

  29. ALEJANDRO JUAN CESPEDES MARIN

  30. MANUEL JESUS VALDES CIFUENTES

  31. BRAYAN IGNACIO LEON FUENTES

  32. SEBASTIAN IGNACIO DIAZ RUBIO

  33. JEREMIAS ISRAEL CONTRERAS CONCHA

  34. GUILLERMO ALONSO MUÑOZ AVILES

  35. MATIAS JAVIER NUÑEZ TURCHAN

  36. ELIAS SALVADOR AGUILERA NUÑEZ

  37. CARLOS FELIPE ROMAN DIAZ

  38. RUBEN JOSE ELIAS ALVAREZ CHAIN

  39.  AGUSTIN NICOLAS RODRIGUEZ FARIAS

  40.  NICOLAS ESTEBAN RIQUELME MAKUC

  41. BLAS ALFREDO VALERIA KURT

  42.  BASTIAN IGNACIO MADARIAGA MUÑOZ

  43. ENZO ALEXANDER ARANCIBIA SALDIAS

  44. DIEGO FERNANDO TRUJILLO BARRIA

  45. JUAN PABLO VILLEGAS CAMINO

  46. ESTEBAN ARIEL VERGARA ZUÑIGA

  47. CRISTIAN ANDRES AMPUERO BUSTILLOS

  48. RONALD ARIEL LIZAMA VALDES

  49. JESUS ENRIQUE SOTO PADILLA

  50. HERNAN PATRICIO VASQUEZ TEMPINE

  51. MATIAS IGNACIO CARTES ROSALES

  52. EDUARDO YUANI HUERTA ORTIZ

  53. NICOLAS EMILIO FARIAS ORREGO

  54. BRIAN NICOLAS MATAMORA FUENZALIDA.

  55. EDUARDO ESTEFANO GALINDO MARIN

  56. GERARDO AUGUSTO ZUÑIGA VALENZUELA

  57. BENJAMIN FRANCISCO DONOSO GUERRA

  58. DIEGO IGNACIO LOPEZ MATUS

  59. GABRIEL ORLANDO TORO CORNEJO

  60. BENJAMIN HERNAN GONZALEZ JARA

  61. ANDRES ANTONIO SALINAS MARIN

  62. MATIAS ADOLFO VERGARA MARTINEZ

  63. CRISTOPHER ANDRES TAGLE MOYA

  64. JUAN ANDRES DURAN CARRASCO

  65. VALENTIN ANIBAL SEBASTIAN LOPEZ PARRA

  66. BRIAN BENJAMIN VERGARA NAVARRETE

  67. EXEQUIEL JEREMY MOLINA ALBORNOZ

  68. JUAN PABLO ARQUEROS ROMERO

  69. EDUARDO ANTONIO RECABAL VALENZUELA

  70. BRUNO ESTEBAN RECABAL CHAPARRO

  71. CARLOS MAURICIO HORMAZABAL ROJAS

  72. DIEGO ANDRES CABRERA AROYO

  73. CARLOS RAUL HORMAZABAL GONZALEZ

  74. SEBASTIAN ALEJANDRO BRAVO ORELLANA

  75. MARTIN ALOSO FUENZALIDA VERGARA

  76. DIEGO JESUS PUEBLA HERNANDEZ

  77. FRANCISCO ANDRES BRAVO GARCIA

  78. VICENTE JAVIER LABRIN ORTIZ

  79. JOSE MIGUEL CASTILLO BUSTAMANTE

  80. ENRIQUE IGNACIO GODOY SAAVEDRA

  81. TOMAS IGNACIO VEGA MONTERO

  82. DIEGO PABLO GODOY SAAVEDRA

  83. RODRIGO ALFONSO BASTIAS BASTIAS

  84. BRYAN ANDRES MARTINEZ BULNES

  85. CARLOS ANDRES REYES MEZA

  86. ERICKSON RENATO BAYGORRIA PEREZ

  87. JEAN PIERO ABREU REMENTERIA

  88. LUCIANO DANIEL MUÑOZ CANARIO

  89. DIEGO PABLO AVILA ROMERO

  90. RICARDO EMILIO CORTES OSSANDON

  91. KATTERINA ALEXANDRA GALLEGUILLOS ROJAS

  92. RAFAELA ANTONELLA SOTO TORO

  93. CATALINA MONSERRAT BRIONES URRIOLA

  94. MATILDA VICTORIA SILVA NEIRA

  95. VICTORIA KATHERINE NEIRA VASQUEZ

Estos son los menores de edad detenidos por la policía argentina:

  1. M. CARO

  2. C. LOPEZ

  3. D. LICANQUEO

  4. V. PINO

  5. F. ARANCIBIA

  6. R. SILVA

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
