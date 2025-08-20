Sorpresa en U de Chile: el inesperado cambio de Álvarez para enfrentar a Independiente

Llegó la hora de la verdad para Universidad de Chile. Este noche en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, los azules se juegan el pase a cuartos de final de Copa Sudamericana 2025 ante Independiente.

Tras la dolorosa derrota ante Audax Italiano que los alejó de la cima del Campeonato Nacional, los laicos esperan volver a abrazarse frente al Rojo y meterse entre los ocho mejores del certamen continental. Para ello, Gustavo Álvarez sorprendió con una modificación de última hora, la cual cambia el panorama táctico del equipo.

Y es que cuando todo indicaba que Sebastián Rodríguez sería el reemplazante de Israel Poblete, el estratega de los universitarios decidió echar mano al equipo y ajustar las piezas en un movimiento que busca generar más daño a los locales.

⚽ El sorpresivo cambio de U de Chile

Según reveló Emisora Bullanguera, Gustavo Álvarez definió su once titular con una sorpresa de último minuto al incluir a Maximiliano Guerrero en lugar de Sebastián Rodríguez. Si bien el volante uruguayo se perfilaba desde la partida, Álvarez decidió dejarlo en la banca para dar lugar al ex Deportes La Serena.

De esta forma, la U saltará a la cancha con Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en la ofensiva.

🏆 ¿Qué necesita la U para clasificar a cuartos de final?

Universidad de Chile parte con la ventaja del 1-0 obtenido en el Estadio Nacional y necesita evitar perder por dos o más goles de diferencia para avanzar a cuartos de final de Copa Sudamericana.

Los escenarios de clasificación:

Victoria o empate : Clasificación directa

Derrota 0-1 : Definición por penales

Derrota por 2+ goles: Eliminación directa

📆 ¿Cuándo juegan Independiente vs U de Chile?

Universidad de Chile volverá a la cancha este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas cuando visite a Independiente por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 20:30

Estadio: Libertadores de América (Avellaneda, Argentina)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

