Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Sorpresa en U de Chile: el inesperado cambio de Álvarez para enfrentar a Independiente

El director técnico hizo una modificación de última hora en los azules para ir en busca de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Foto: Photosport Sorpresa en U de Chile: el inesperado cambio de Álvarez para enfrentar a Independiente
Bastián Catalán
Llévatelo:

Llegó la hora de la verdad para Universidad de Chile. Este noche en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, los azules se juegan el pase a cuartos de final de Copa Sudamericana 2025 ante Independiente.

Tras la dolorosa derrota ante Audax Italiano que los alejó de la cima del Campeonato Nacional, los laicos esperan volver a abrazarse frente al Rojo y meterse entre los ocho mejores del certamen continental. Para ello, Gustavo Álvarez sorprendió con una modificación de última hora, la cual cambia el panorama táctico del equipo.

Y es que cuando todo indicaba que Sebastián Rodríguez sería el reemplazante de Israel Poblete, el estratega de los universitarios decidió echar mano al equipo y ajustar las piezas en un movimiento que busca generar más daño a los locales.

⚽ El sorpresivo cambio de U de Chile

Según reveló Emisora Bullanguera, Gustavo Álvarez definió su once titular con una sorpresa de último minuto al incluir a Maximiliano Guerrero en lugar de Sebastián Rodríguez. Si bien el volante uruguayo se perfilaba desde la partida, Álvarez decidió dejarlo en la banca para dar lugar al ex Deportes La Serena.

De esta forma, la U saltará a la cancha con Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en la ofensiva.

🏆 ¿Qué necesita la U para clasificar a cuartos de final?

Universidad de Chile parte con la ventaja del 1-0 obtenido en el Estadio Nacional y necesita evitar perder por dos o más goles de diferencia para avanzar a cuartos de final de Copa Sudamericana.

Los escenarios de clasificación:

  • Victoria o empate: Clasificación directa

  • Derrota 0-1: Definición por penales

  • Derrota por 2+ goles: Eliminación directa

📆 ¿Cuándo juegan Independiente vs U de Chile?

Universidad de Chile volverá a la cancha este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas cuando visite a Independiente por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

  • Fecha: Miércoles 20 de agosto

  • Hora: 20:30 

  • Estadio: Libertadores de América (Avellaneda, Argentina)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
Más de Universidad de Chile