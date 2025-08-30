Sorpresa en U de Chile: Gustavo Álvarez borra a un jugador para el Superclásico

Universidad de Chile tiene todo listo para el Superclásico. Los azules visitarán este domingo a Colo Colo con la obligación de ganar para recortar su distancia con Coquimbo Unido, que sigue firme en la cima del Campeonato Nacional.

Para ello, Gustavo Álvarez prepara algunos movimientos en la formación. Sin embargo, el estratega también tomó una sorpresiva decisión, la cual sacudió al plantel en la previa del partido.

😮 Gustavo Álvarez borró a un refuerzo del Superclásico

Según reveló Emisora Bullanguera, la gran sorpresa de la citación de Universidad de Chile para enfrentar al Cacique es la ausencia de Sebastián Rodríguez.

El volante uruguayo llegó este semestre a los azules para reforzar el mediocampo e incluso fue alternativa ante Independiente por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el jugador charrúa no convenció al estratega de los universitarios y quedó al margen del trascendental encuentro en el Estadio Monumental.

🗒️ La formación de U de Chile vs Colo Colo

Universidad de Chile saltará a la cancha con Cristopher Toselli en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Ormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en ataque.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

