Supercopa en suspenso: la drástica decisión de U de Chile que complica a la ANFP

Luego del polémico Superclásico en el que Colo Colo derrotó a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, albos y azules volverán a verse las caras en dos semanas cuando definan al campeón de la Supercopa.

El encuentro fue programado por la ANFP para el próximo 14 de septiembre y se jugará bajo inéditas medidas de seguridad. Sin embargo, su realización podría sufrir un nuevo revés.

En la U viven días claves. Los universitarios esperan por el veredicto de la Conmebol, el cual confían que sea favorable y los clasifique a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En ese contexto, según reveló Radio ADN, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez se opondrá a jugar la Supercopa frente a Colo Colo si la Unidad Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano decide que avancen en el certamen continental.

¿La razón? El partido ante los albos está previsto para el domingo 14 de septiembre y solo cuatro días más tarde visitarían a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final del torneo que levantaron el 2011. El citado medio, además, detalló que la ANFP ya fue advertida de esta situación por parte de los laicos.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

Según informó la ANFP, la Supercopa quedó programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Santa Laura

