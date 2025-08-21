Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Testimonio de vecina expuso la brutalidad policial contra hinchas de la U de Chile en Avellaneda

Una residente del barrio argentino revela el infierno que vivieron los fanáticos azules tras la cancelación del partido contra Independiente.

Foto: Photosport Testimonio de vecina expuso la brutalidad policial contra hinchas de la U de Chile en Avellaneda
Magdalena López Castro
Llévatelo:

Los relatos de terror siguen apareciendo tras los graves incidentes que obligaron a suspender el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Una vecina de Avellaneda entregó detalles escalofriantes sobre la violencia sufrida por los hinchas azules.

La mujer, quien fue testigo directo de la tragedia, describió escenas desgarradoras en diálogo con C5N: "Fue terrible lo que vi. Mucha gente ensangrentada y golpeada", relató. Según su testimonio, los fanáticos de la U salían del estadio en condiciones deplorables, algunos completamente desnudos y con heridas evidentes.

🚨 La brutalidad policial contra los hinchas de la U de Chile

La situación se agravó por la actuación de las fuerzas policiales argentinas. "La policía estaba acá y los cagaban (sic) a palos. Si los chilenos querían hacer gestos o algo de vuelta, la policía los agarraba y les metían palos", denunció la testigo.

Los hinchas azules intentaban refugiarse en el barrio tras escapar del estadio, pero encontraron más violencia en las calles. La vecina describió cómo personas con discapacidad eran trasladadas corriendo en sillas de ruedas, evidenciando la desesperación del momento.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por C5N (@c5n)

📊 ¿Cuál es el balance final de hinchas heridos?

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, confirmó que 19 chilenos resultaron lesionados. "De milagro no hay muertos", expresó desde Argentina, destacando la gravedad de lo ocurrido. Clark también criticó duramente a la dirigencia de Independiente por lo que considera "una deshumanización".

Algunos hinchas recibieron el alta médica esta mañana, mientras que la mayoría de los heridos recibirán el alta la próxima semana. Algunos casos mantienen a las autoridades en alerta. 

 

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
Más de Universidad de Chile