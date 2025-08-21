Testimonio de vecina expuso la brutalidad policial contra hinchas de la U de Chile en Avellaneda

Los relatos de terror siguen apareciendo tras los graves incidentes que obligaron a suspender el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Una vecina de Avellaneda entregó detalles escalofriantes sobre la violencia sufrida por los hinchas azules.

La mujer, quien fue testigo directo de la tragedia, describió escenas desgarradoras en diálogo con C5N: "Fue terrible lo que vi. Mucha gente ensangrentada y golpeada", relató. Según su testimonio, los fanáticos de la U salían del estadio en condiciones deplorables, algunos completamente desnudos y con heridas evidentes.

🚨 La brutalidad policial contra los hinchas de la U de Chile

La situación se agravó por la actuación de las fuerzas policiales argentinas. "La policía estaba acá y los cagaban (sic) a palos. Si los chilenos querían hacer gestos o algo de vuelta, la policía los agarraba y les metían palos", denunció la testigo.

Los hinchas azules intentaban refugiarse en el barrio tras escapar del estadio, pero encontraron más violencia en las calles. La vecina describió cómo personas con discapacidad eran trasladadas corriendo en sillas de ruedas, evidenciando la desesperación del momento.

📊 ¿Cuál es el balance final de hinchas heridos?

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, confirmó que 19 chilenos resultaron lesionados. "De milagro no hay muertos", expresó desde Argentina, destacando la gravedad de lo ocurrido. Clark también criticó duramente a la dirigencia de Independiente por lo que considera "una deshumanización".

Algunos hinchas recibieron el alta médica esta mañana, mientras que la mayoría de los heridos recibirán el alta la próxima semana. Algunos casos mantienen a las autoridades en alerta.