U de Chile bajo amenaza: el insólito argumento de Independiente ante Conmebol

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, sigue con su show mediático de pedir los puntos de la llave contra U de Chile, luego de los incidentes que se produjeron en SU estadio y en el que sus hinchas fueron tan protagonistas como los Azules.

En esta ocasión, Grindetti dio una entrevista en TyC Sports dando los argumentos por los que pidió a Conmebol la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El reclamo de Independiente que amenaza el futuro de la U de Chile en la Sudamericana

Néstor Grindetti señaló: "La verdad, yo lo digo de nuevo, cuando uno lee todo, habría que darle los puntos de Independiente. Independiente tendría que pasar, porque claramente, el que inicia el despelote, desde antes de empezar el partido, es la hinchada de Universidad de Chile".

"Y por ese motivo, el partido se cancela. Yo estaba ahí cuando se canceló. Todavía no habían entrado esos que, aclaramos, son vándalos con camisetas de Independiente. Esos no son hinchas de Independiente. Obviamente van a ser identificados y obviamente nosotros los vamos a expulsar del club. Pero el partido suspende antes de eso. Y se suspende en el momento que estos tipos (los de la U) estaban tirando fierro, inodoro, piedras, lastimando a la gente Independiente".

"Entonces, digo, es tan claro, y como me explican los abogados, que lo que dice la norma de la Conmebol, que el que inicia el lío es el que tiene que ser punido (sancionado), que tiene que ser castigado, en mi opinión es, la Universidad de Chile debería perder los puntos", sentenció.

¿Cuál es el argumento de U de Chile?

El argumento de U de Chile en su defensa ante la Conmebol es que el partido se canceló con la invasión de los barristas de Independiente al sector de la U. Antes de eso, duelo estaba suspendido solamente, según ellos.

Para ello hay 28 páginas de documentación, 20 videos y declaraciones de dos testigos.

Además, Independiente es el organizador del espectáculo, lo que el reglamento de Conmebol es claro en sancionar a la hora de haber incidentes.

¿Cuándo se conocerá la decisión de Conmebol entre U de Chile e Independiente?

Con los descargos de ambos equipos entregados, se espera que el próximo 3 de septiembre esté el veredicto de Conmebol, dando por clasificado a U de Chile o Independiente para los cuartos de final.

Hay otros interesados, como Alianza Lima, que reclama que ambos elencos deben ser castigados y descalificados de la Copa Sudamericana, aunque allí viene muy de cerca la recomendación.

