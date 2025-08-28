U de Chile define su formación: dos sorpresas para el Superclásico ante Colo Colo

Luego de lo ocurrido en la Copa Sudamericana y a la espera de la respuesta de la Conmebol para saber qué pasará con la llave de octavos de final ante Independiente, Universidad de Chile ya piensa en el Superclásico frente a Colo Colo.

Los azules vuelven al ruedo en el Campeonato Nacional visitando a los albos en el Estadio Monumental con la obligación de ganar para seguir con vida en la lucha por el título.

Para enfrentar al Cacique, el entrenador de los laicos, Gustavo Álvarez, tiene algunas bajas, por lo que echará mano al equipo y sorprenderá con algunos nombres.

🧩 U de Chile mueve algunas piezas para medirse a Colo Colo

La principal baja de Universidad de Chile es Gabriel Castellón. El portero se lesionó en la vuelta de los octavos de final frente a Independiente y todo indica que Cristopher Toselli será el portero ante los albos.

Sin embargo, Álvarez también prepara otra modificación, puesto que según informó Radio Cooperativa, Matías Sepúlveda saldrá de la alineación titular y en su reemplazo ingresará Felipe Salomoni.

🗒️ La formación de U de Chile vs Colo Colo

De esta forma, Universidad de Chile saltará al Estadio Monumental con Cristopher Toselli en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Ormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en ataque.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.