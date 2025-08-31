U de Chile explota contra el arbitraje: el descargo de Charles Aránguiz tras caer en el Superclásico

Universidad de Chile sufrió un doloroso revés en su visita al Estadio Monumental. Los azules cayeron por la cuenta mínima ante Colo Colo en el Superclásico y redujeron aún más sus opciones en la lucha por el título del Campeonato Nacional.

La derrota dejó con un sabor amargo a los universitarios, que además, se sintieron perjudicados por el arbitraje debido a una polémica jugada de Javier Correa y a la expulsión de Franco Calderón, por lo que tras el partido, cargaron contra el juez del encuentro.

😮 Charles Aránguiz alzó la voz contra el arbitraje

Luego del encuentro, Charles Aránguiz cuestionó el arbitraje de Cristián Garay. “Hablar de los árbitros ya cansa. A mí, personalmente, vez que vengo a esta cancha me pasan cosas. Vez que vengo hay un compañero expulsado, estoy muy salado en ese sentido”, comenzó diciendo el Príncipe.

“No sé si vieron la imagen de (Javier) Correa. Todas las veces que vine acá, pasó una situación parecida en los primeros 10 minutos y no pasó nada”, sentenció.

