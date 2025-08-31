Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

U de Chile explota contra el arbitraje: el descargo de Charles Aránguiz tras caer en el Superclásico

El volante de los azules se lanzó contra el arbitraje tras la derrota ante Colo Colo.

Foto: Photosport U de Chile explota contra el arbitraje: el descargo de Charles Aránguiz tras caer en el Superclásico
Bastián Catalán
Llévatelo:

Universidad de Chile sufrió un doloroso revés en su visita al Estadio Monumental. Los azules cayeron por la cuenta mínima ante Colo Colo en el Superclásico y redujeron aún más sus opciones en la lucha por el título del Campeonato Nacional.

La derrota dejó con un sabor amargo a los universitarios, que además, se sintieron perjudicados por el arbitraje debido a una polémica jugada de Javier Correa y a la expulsión de Franco Calderón, por lo que tras el partido, cargaron contra el juez del encuentro.

😮 Charles Aránguiz alzó la voz contra el arbitraje

Luego del encuentro, Charles Aránguiz cuestionó el arbitraje de Cristián Garay. “Hablar de los árbitros ya cansa. A mí, personalmente, vez que vengo a esta cancha me pasan cosas. Vez que vengo hay un compañero expulsado, estoy muy salado en ese sentido”, comenzó diciendo el Príncipe.

“No sé si vieron la imagen de (Javier) Correa. Todas las veces que vine acá, pasó una situación parecida en los primeros 10 minutos y no pasó nada”, sentenció.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
Más de Universidad de Chile