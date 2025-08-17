U de Chile fue castigada por Audax y Eduardo Vargas: le dejó el camino libre a Coquimbo por el título

U de Chile perdió por 3-1 ante Audax Italiano en el estadio Nacional por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025: Eduardo Vargas fue uno de los verdugos del elenco azul en Ñuñoa.

Con este resultado, la U se mantiene a 6 puntos de Coquimbo Unido, elenco que puede distanciarse a 9 si es que derrota a Everton este domingo a las 17:30 horas.

⚽ Los goles de U de Chile vs Audax Italiano

En la primera etapa el duelo corrió riesgo, ya que barristas de U de Chile lanzaron elementos pirotécnicos a la cancha, lo que obligó la paralización del juego por algunos minutos, aunque después el árbitro Piero Maza decidió continuar con las acciones.

Luis Riveros abrió la cuenta para los Tanos en los 60': el delantero cerró en el centro del área de la U una confusa jugada en el área. De todos modos, dejó sin opciones al arquero Gabriel Castellón.

Dos minutos después quedó totalmente en silencio el estadio Nacional: Eduardo Vargas, quien no logró sellar hace algunas semanas su vuelta a la U, ahora le anotó un gol con la camiseta de Audax, el primero desde que volvió a Chile.

Turbomán no celebró y pidió perdón a la multitud de fanáticos azules.

El descuento de Lucas Di Yorio dio esperanza a la U en los 86', pero Leonardo Valencia selló la historia a favor de los Audinos, con un golazo en los 90+6', vía remate de pierna derecha desde fuera de la zona penal.

La mala noticia para los itálicos corrió por parte de Cristóbal Muñoz, quien sufrió una grave lesión en el complemento: todo indica que es rotura de tendón de Aquiles de la pierna derecha, aunque esto debe ser confirmado por exámenes médicos.

