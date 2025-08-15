Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

U de Chile le pone precio a su joya: cuánto costará sacar a Lucas Assadi

El volante azul vive su mejor momento y en Universidad de Chile ya saben que su futuro podría estar en el extranjero. El club fijó un monto mínimo para negociar.

Foto: Photosport U de Chile le pone precio a su joya: cuánto costará sacar a Lucas Assadi
Magdalena López Castro
Lucas Assadi atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Con actuaciones decisivas tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Sudamericana, el mediocampista formado en Universidad de Chile se transformó en figura y en uno de los jugadores más cotizados del plantel.

En el CDA son conscientes de que, si mantiene este nivel, es probable que lleguen ofertas a fin de temporada. Por eso, aunque su contrato rige hasta diciembre de 2026 y no incluye cláusula de salida, ya fijaron un piso mínimo para comenzar cualquier negociación: US$ 5 millones.

💰 ¿Cuánto pide la U de Chile por Lucas Assadi?

El club estableció que no aceptará conversaciones por menos de cinco millones de dólares. Esta cifra sirve como referencia inicial para equipos extranjeros interesados, aunque en la dirigencia no descartan que el monto suba si el volante sigue destacando.

Al no existir cláusula de rescisión, la U tiene plena libertad para manejar los tiempos y condiciones de una eventual transferencia.

⚽ ¿Por qué Lucas Assadi podría salir al extranjero pronto?

El rendimiento de Assadi en 2025 lo posiciona como una de las grandes promesas del fútbol chileno. Su protagonismo en el esquema de Gustavo Álvarez y su capacidad para marcar diferencias en partidos clave lo convierten en un jugador atractivo para ligas competitivas.

La prensa nacional ya especula que su traspaso podría concretarse en la próxima ventana internacional, sobre todo si mantiene la regularidad actual.

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
