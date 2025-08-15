U de Chile le pone precio a su joya: cuánto costará sacar a Lucas Assadi

Lucas Assadi atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Con actuaciones decisivas tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Sudamericana, el mediocampista formado en Universidad de Chile se transformó en figura y en uno de los jugadores más cotizados del plantel.

En el CDA son conscientes de que, si mantiene este nivel, es probable que lleguen ofertas a fin de temporada. Por eso, aunque su contrato rige hasta diciembre de 2026 y no incluye cláusula de salida, ya fijaron un piso mínimo para comenzar cualquier negociación: US$ 5 millones.

💰 ¿Cuánto pide la U de Chile por Lucas Assadi?

El club estableció que no aceptará conversaciones por menos de cinco millones de dólares. Esta cifra sirve como referencia inicial para equipos extranjeros interesados, aunque en la dirigencia no descartan que el monto suba si el volante sigue destacando.

Al no existir cláusula de rescisión, la U tiene plena libertad para manejar los tiempos y condiciones de una eventual transferencia.

⚽ ¿Por qué Lucas Assadi podría salir al extranjero pronto?

El rendimiento de Assadi en 2025 lo posiciona como una de las grandes promesas del fútbol chileno. Su protagonismo en el esquema de Gustavo Álvarez y su capacidad para marcar diferencias en partidos clave lo convierten en un jugador atractivo para ligas competitivas.

La prensa nacional ya especula que su traspaso podría concretarse en la próxima ventana internacional, sobre todo si mantiene la regularidad actual.

📲 ¿Dónde leer más sobre Lucas Assadi y la U de Chile?

