¿U de Chile merece clasificar en la Sudamericana? Lucas Assadi anticipó el fallo de la Conmebol

En Universidad de Chile están mentalizados en el Superclásico del próximo domingo, donde visitarán a Colo Colo por la Fecha 22 del Campeonato Nacional. Sin embargo, de reojo miran hacia la Conmebol a la espera del veredicto que definirá su futuro en la Copa Sudamericana.

Los azules confían en que la Comisión Disciplinaria del organismo falle a su favor y puedan seguir con vida en el certamen internacional. Así al menos lo expresó este jueves Lucas Assadi, quien cree que la U merece avanzar en el torneo continental.

⚽ Lucas Assadi quiere ganar el Superclásico por los hinchas de U de Chile

En la conferencia de prensa previa al Superclásico, el talentoso volante de los azules fue consultado por lo que ocurrió en Argentina y respondió que lo mejor que pueden hacer por los hinchas que se vieron afectados es ganarle a Colo Colo.

“Dándole un triunfo a la gente, eso los pondría muy contentos a ellos y también a nosotros. Esa es la mejor manera de abstraerse de todo lo que pasó”, dijo el diez de la U.

👀 En U de Chile se creen merecedores de la clasificación

Además, Assadi fue consultado sobre qué cree que pasará en la Conmebol y si se sienten clasificados a la siguiente ronda, donde deberían enfrentar a Alianza Lima en busca de las semifinales.

“La palabra no es sentirnos clasificados… creo que sí lo merecemos por todas las cosas que pasaron. Planificamos todos los partidos, pero también vamos partido a partido. Tenemos el del fin de semana y ya veremos lo que sigue. Primero estamos preocupados de lo que viene”, concluyó.

🧐 ¿Cuándo sale la resolución de la U de Chile vs Independiente?

Tanto Universidad de Chile como Independiente tienen hasta este miércoles 27 de agosto para presentar sus descargos ante la Conmebol. Luego de ello, la Comisión Disciplinaria del organismo tiene hasta el 3 de septiembre para entregar la resolución oficial.

📅 ¿Cuándo jugaría U de Chile los cuartos de final de la Sudamericana?

De concretarse la clasificación de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los azules se medirán a Alianza Lima el 18 de septiembre en Lima en el partido de ida, mientras que la revancha se jugaría el 25 del mismo mes en nuestro país.

