U de Chile partió ganando el Superclásico: la estadística en la que supera a Colo Colo

U de Chile golpea la mesa en la previa del Superclásico ante Colo Colo, ya que se liberó una estadística en la que los Azules superan a los Albos, aunque ambos están en el top ten de Latinoamérica.

😱 U de Chile golpea la mesa antes del Superclásico ante Colo Colo

El Observatorio de Fútbol internacional CIES publicó un ranking de los 10 mejores equipos en efectividad de pases en el último tercio de la cancha, donde U de Chile está por sobre Colo Colo.

De todas maneras, ambos están muy bien ubicados: la U se ubica en el noveno puesto y el Cacique está décimo.

📋 El ranking está así:

Flamengo (BRA) - 122.2

Cruz Azul (MEX) - 105.8

Deportivo Saprissa (CRC) - 103.0

Chivas Guadalajara (MEX) - 102.4

Bahía (BRA) - 94.3

LDU Quito (ECU) - 93.2

Monterrey (MEX) - 93.2

Vasco da Gama (BRA) - 90.7

U de Chile (CHI) - 89.7

Colo Colo (CHI) - 89.5

📅 ¿Cuándo se juega el Superclásico de Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico de Colo Colo vs U de Chile se juega este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas.

Estadio: Monumental (Santiago)

🔗 ¿Dónde leer más del Superclásico de Colo Colo vs U de Chile?

Para saber más de la previa, el desarrollo y el postpartido del Superclásico de Colo Colo vs U de Chile debes acceder al Minuto a Minuto de Al Aire Libre.