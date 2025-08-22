U de Chile pide aplazar su partido con Everton: ¿Cuándo se jugará?

Universidad de Chile sigue atravesando un doloroso momento tras los serios incidentes protagonizados en su visita a Avellaneda. En una declaración pública, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, confesó que la institución está "profundamente golpeada", y su directorio decidió mover todas las piezas para posponer el duelo del fin de semana.

Tal como informó el dirigente, la solicitud formal fue enviada a Everton y a la ANFP y también aprovechó de agradecer el apoyo de los clubes: "Agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y comprensión que hemos recibido de parte de ellos, así como otros clubes del fútbol chileno y otros inmemorables clubes de todo el mundo que han solidarizado con nosotros".

🤔 El cambio de planes de la U de Chile: partido suspendido

Según la información que manejaba Al Aire Libre, la opción de posponer el encuentro no era viable, sobre todo porque el recinto de Ñuñoa fue autorizado para recibir el partido, antes de pasar al control de FIFA para la preparación del Mundial Sub 20.

Sin embargo, el plantel comandado por Gustavo Álvarez no entrenó ayer, y como declaró su presidente, siguen afectados por los graves hechos ocurridos en Argentina. Es por ello que la ANFP accedió y ya hizo oficial la suspensión del encuentro entre azules y viñamarinos.

El partido se pospone a una fecha aún por definir, al igual que el lugar.