¿U de Chile podrá jugar ante Everton en el Estadio Nacional?

Universidad de Chile vive semanas claves en el Campeonato Nacional. Tras caer frente a Audax Italiano, los azules quedaron a nueve puntos de Coquimbo Unido y están obligados a recuperar terreno si quieren seguir en la pelea por el título.

El gran problema era el Estadio Nacional, ya que la FIFA debía tomar control del recinto el lunes 25 de agosto para comenzar los preparativos del Mundial Sub 20. Esto encendió las alarmas en el CDA, pero en las últimas horas llegó una buena noticia para el equipo de Gustavo Álvarez.

⚽ ¿Por qué la U podrá recibir a Everton en el Nacional?

La FIFA otorgó un permiso especial que retrasa en 48 horas la entrega del coliseo. Con esta decisión, Universidad de Chile podrá disputar su encuentro ante Everton el domingo 24 de agosto a las 15:00 horas en Ñuñoa.

De esta forma, el compromiso ante los viñamarinos será el último de una racha de cuatro partidos consecutivos como local, que incluyó choques frente a Unión Española, Independiente de Argentina y Audax Italiano.

😬 ¿Qué antecedentes preocupan a los azules frente a Everton?

Más allá del permiso, el plantel de la U mantiene un desafío pendiente: desde 2018 que no vencen a Everton como locales.

El recuerdo más doloroso para los hinchas se dio en la última fecha del Torneo 2024, cuando ambos se enfrentaron en el Nacional y un empate le costó el título a los estudiantiles.

📲 ¿Dónde leer más sobre la U de Chile?

Sigue todas las novedades de Universidad de Chile en Al Aire Libre.