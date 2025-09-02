Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

U de Chile revela su estrategia en Conmebol: así busca ganar el litigio con Independiente

U de Chile quiere su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Foto: Photosport U de Chile revela su estrategia en Conmebol: así busca ganar el litigio con Independiente
Luís Felipe Labrín
U de Chile dio a conocer parte de sus argumentos entregados en la audiencia ante Conmebol en el litigio por la llave ante Independiente, cancelada por graves incidentes en los octavos de final de vuelta en Avellaneda.

Fue el abogado José Ramón Correa quien explicó parte de la estrategia utilizada por la U para quedarse con la confrontación.

⚖️ ¿Cuál fue la estrategia de U de Chile en Conmebol?

La dirigencia azul llegó a Paraguay con una posición clara: U de Chile ya estaba clasificada cuando se suspendió el partido ante Independiente. El abogado José Ramón Correa, junto al presidente Michael Clark, viajaron con una defensa contundente que busca demostrar la inocencia del club en los hechos de violencia.

"Tenemos la razón y eso es más que suficiente", declaró Correa antes de ingresar a la audiencia del martes 2 de septiembre en Luque. La estrategia se basa en que la U, como equipo visitante, no tenía responsabilidad en la organización ni en la seguridad del encuentro.

🎯 ¿Qué argumentos presentó la defensa de U de Chile ?

El equipo legal de Azul Azul preparó un documento de 28 páginas con pruebas contundentes. Los principales argumentos fueron:

  • La U llevó 2-1 en el marcador global cuando se canceló el partido

  • Como visitante, no tenía responsabilidad en la seguridad del estadio

  • Los incidentes fueron provocados por hinchas locales que ingresaron a la tribuna visitante

  • Existieron hechos previos no consignados, como bombas de estruendo en el hotel

Correa fue tajante contra las acusaciones del presidente de Independiente: "Solo en la mente de Grindetti puede haber algo tan delirante como eso".

🔥 ¿Cómo respondió U de Chile a las acusaciones de Independiente?

La defensa universitaria no solo buscó la clasificación, sino que también solicitó sanciones contra Independiente por la falta de garantías. El abogado destacó que el presidente azul "lo tenían prácticamente secuestrado en un palco para que no lo mataran".

Universidad de Chile presentó testigos clave en la audiencia, incluyendo al capitán Marcelo Díaz, el masoterapeuta Diego Durán y el asistente de videos Matías Cruz. En contraste, Independiente no llevó testigos a la audiencia.

⏰ ¿Cuándo se conocerá la resolución final?

La Conmebol entregará su veredicto hasta el viernes 5 de septiembre. El ganador enfrentará a Alianza Lima en cuartos de final, con partidos programados para el 18 y 25 de septiembre.

La confianza azul es total. Como señaló Correa: "Mucha tranquilidad, creemos que los antecedentes que se están entregando son evidentes". La U confía en que su estrategia legal, basada en ser víctima de los hechos y estar clasificada deportivamente, les permita seguir en carrera en la Copa Sudamericana.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
