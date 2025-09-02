U de Chile revela su estrategia en Conmebol: así busca ganar el litigio con Independiente

U de Chile dio a conocer parte de sus argumentos entregados en la audiencia ante Conmebol en el litigio por la llave ante Independiente, cancelada por graves incidentes en los octavos de final de vuelta en Avellaneda.

Fue el abogado José Ramón Correa quien explicó parte de la estrategia utilizada por la U para quedarse con la confrontación.

⚖️ ¿Cuál fue la estrategia de U de Chile en Conmebol?

La dirigencia azul llegó a Paraguay con una posición clara: U de Chile ya estaba clasificada cuando se suspendió el partido ante Independiente. El abogado José Ramón Correa, junto al presidente Michael Clark, viajaron con una defensa contundente que busca demostrar la inocencia del club en los hechos de violencia.

"Tenemos la razón y eso es más que suficiente", declaró Correa antes de ingresar a la audiencia del martes 2 de septiembre en Luque. La estrategia se basa en que la U, como equipo visitante, no tenía responsabilidad en la organización ni en la seguridad del encuentro.

🎯 ¿Qué argumentos presentó la defensa de U de Chile ?

El equipo legal de Azul Azul preparó un documento de 28 páginas con pruebas contundentes. Los principales argumentos fueron:

La U llevó 2-1 en el marcador global cuando se canceló el partido

Como visitante, no tenía responsabilidad en la seguridad del estadio

Los incidentes fueron provocados por hinchas locales que ingresaron a la tribuna visitante

Existieron hechos previos no consignados, como bombas de estruendo en el hotel

Correa fue tajante contra las acusaciones del presidente de Independiente: "Solo en la mente de Grindetti puede haber algo tan delirante como eso".

🔥 ¿Cómo respondió U de Chile a las acusaciones de Independiente?

La defensa universitaria no solo buscó la clasificación, sino que también solicitó sanciones contra Independiente por la falta de garantías. El abogado destacó que el presidente azul "lo tenían prácticamente secuestrado en un palco para que no lo mataran".

Universidad de Chile presentó testigos clave en la audiencia, incluyendo al capitán Marcelo Díaz, el masoterapeuta Diego Durán y el asistente de videos Matías Cruz. En contraste, Independiente no llevó testigos a la audiencia.

⏰ ¿Cuándo se conocerá la resolución final?

La Conmebol entregará su veredicto hasta el viernes 5 de septiembre. El ganador enfrentará a Alianza Lima en cuartos de final, con partidos programados para el 18 y 25 de septiembre.

La confianza azul es total. Como señaló Correa: "Mucha tranquilidad, creemos que los antecedentes que se están entregando son evidentes". La U confía en que su estrategia legal, basada en ser víctima de los hechos y estar clasificada deportivamente, les permita seguir en carrera en la Copa Sudamericana.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

