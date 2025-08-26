Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
U de Chile se adelanta al fallo: el plan oculto de los azules en la Copa Sudamericana

Mientras esperan la resolución por parte de la Conmebol, los universitarios comenzaron a moverse pensando en la posible clasificación a cuartos de final.

Foto: Photosport U de Chile se adelanta al fallo: el plan oculto de los azules en la Copa Sudamericana
Bastián Catalán
Universidad de Chile espera expectante la resolución de Conmebol sobre qué pasará con el partido cancelado ante Independiente válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Si bien han sido muchos los trascendidos, los azules, que estaban 2-1 arriba en la serie al momento de la suspensión, son conscientes que recibirán severas sanciones tras lo ocurrido en Avellaneda, pero confían en que continuarán en carrera en el certamen internacional.

👀 U de Chile se adelanta a la Conmebol

Así al menos lo informaron en Cooperativa, donde revelaron que en el Centro Deportivo Azul ya se encuentran buscando pasajes para viajar a Lima para enfrentar a Alianza Lima.

“En la U hay cierta confianza. Llamaron y preguntaron ‘¿tienen promoción para el 18 de septiembre de pasajes?’. Ven pasajes de Santiago a Lima. La U se iría el 17 y volvería el 19, están preguntando”, señalaron en el citado medio.

🧐 ¿Cuándo sale la resolución de la U de Chile vs Independiente?

Tanto Universidad de Chile como Independiente tienen hasta este miércoles 27 de agosto para presentar sus descargos ante la Conmebol. Luego de ello, la Comisión Disciplinaria del organismo tiene hasta el 3 de septiembre para entregar la resolución oficial.

📅 ¿Cuándo jugaría U de Chile los cuartos de final de la Sudamericana?

De concretarse la clasificación de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los azules se medirán a Alianza Lima el 18 de septiembre en Lima en el partido de ida, mientras que la revancha se jugaría el 25 del mismo mes en nuestro país.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
