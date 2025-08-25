U de Chile va a la justicia en Argentina: la denuncia que busca responsables tras la barbarie en Avellaneda

La barbarie sufrida por los hinchas de Universidad de Chile en Avellaneda durante el encuentro de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente sigue trayendo repercusiones.

Mientras en el ámbito deportivo los azules esperan por la resolución de la Conmebol para saber qué pasará con el equipo en el certamen continental, la dirigencia de Azul Azul tomó una drástica medida por los delitos que sufrieron sus fanáticos en territorio argentino.

⚖️ U de Chile presentó una denuncia tras la barbarie de Avellaneda

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, junto al director José Ramón Correa y al abogado del club, José Redondo, acudieron a la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N4) para presentar una denuncia por los delitos que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile la noche del pasado miércoles en el Estadio Libertadores de América.

El trámite se realizó la mañana de este lunes junto a los abogados argentinos del estudio de penalistas Castex Pauls, los cuales fueron contratados por la U para seguir los pasos de los fanáticos que se vieron afectados al otro lado de la cordillera.

Ahora la justicia argentina deberá instruir una investigación para esclarecer los hechos y determinar a los responsables de las agresiones en contra de los aficionados heridos y atacadas al interior y en las afueras del recinto de Avellaneda, y aplicar las sanciones que establece la ley.

🏥 Azul Azul compartió con los familiares de los heridos

Luego del trámite judicial, la dirigencia de Azul Azul acudió al Hospital Pedro Fiorito, en donde compartieron con las familias de los últimos hinchas que se encuentran internados tras los ataques sufridos en Avellaneda.

Los directivos conversaron por videollamada con Pablo Mora, se reunieron con sus cercanos y también hablaron con la familia de Gonzalo Alfaro, a quienes le obsequiaron camisetas con dedicatorias de los jugadores de Universidad de Chile.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Tras la suspensión de su encuentro ante Everton, el próximo partido de Universidad de Chile será frente a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico, el cual se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

