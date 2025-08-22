U de Chile viaja a Asunción para defender su futuro en Copa Sudamericana

Los dirigentes de Universidad de Chile ya están en suelo paraguayo para enfrentar la batalla más importante de la temporada: convencer a la Comisión Disciplinaria de la Conmebol de que el club no debe ser castigado deportivamente por los violentos incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América.

La delegación viajó a Asunción tras concretar la liberación de los 104 hinchas que permanecían detenidos en diferentes comisarías de Buenos Aires. La justicia argentina ordenó la excarcelación de todos los fanáticos chilenos durante la madrugada del viernes, luego de las gestiones realizadas por el estudio jurídico Castex Pauls, contratado por Azul Azul, junto a la embajada chilena y el ministro del Interior Álvaro Elizalde.

🎯 ¿Qué estrategia usará la U de Chile ante Conmebol?

La defensa azul se sustenta en varios pilares fundamentales. El más importante apunta a que la U no era el organizador del encuentro, por lo que no tenía la responsabilidad directa de garantizar la seguridad en el estadio. Según el artículo 8 del Reglamento Disciplinario de Conmebol, si bien existe "responsabilidad objetiva" de los clubes sobre sus hinchas, el organizador del partido tiene "deberes indelegables en seguridad".

Azul Azul también insistirá en la ausencia de resguardo policial adecuado, destacando que los hinchas azules fueron ubicados en la bandeja superior mientras los locales se encontraban justo debajo, pese a que el informe de inspección previa había recomendado dejar sin público esa zona.

🔴 Los posibles castigos para la U

La Comisión Disciplinaria de Conmebol mantiene abiertas varias posibilidades de sanción que van desde multas económicas y restricciones de aforo, hasta la descalificación directa de esta edición de la Copa Sudamericana.

En la dirigencia del Romántico Viajero aceptan que al club le caigan sanciones ejemplares, pero consideran que no corresponde un castigo deportivo y que deberían clasificar a cuartos de final.

⏰ ¿Cuándo se conocerá la decisión final sobre el partido de la U vs Independiente?

Según información filtrada desde Paraguay, la Comisión Disciplinaria de Conmebol se tomará su tiempo para resolver el caso, ya que el fallo recién estará listo entre diez y quince días.

En las próximas dos semanas se definirá no solo el futuro de la U en esta Copa Sudamericana, sino también las consecuencias de una de las noches más oscuras del fútbol sudamericano reciente.