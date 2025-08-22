Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

U de Chile vs Everton: las fechas que se manejan para reprogramar el duelo

Se iba a disputar este fin de semana, pero fue suspendido tras la barbarie que vivió U de Chile ante Independiente.

Foto: Photosport U de Chile vs Everton: las fechas que se manejan para reprogramar el duelo
Luís Felipe Labrín
El partido de U de Chile vs Everton fue suspendido tras el caos que vivieron los Azules en Avellaneda, con incidentes que obligaron a la cancelación del encuentro con Independiente y que dejaron a varios fanáticos de la U heridos.

📅 ¿Cuándo se juega el duelo de U de Chile vs Everton?

Aún no hay fecha definida para el duelo de U de Chile ante Everton: si se juega antes de la paralización por el Mundial sub 20 la fecha más propicia parece el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, cuando el torneo estará detenido por la fecha FIFA.

El punto en este caso es que debe jugar fuera de estadio Nacional, dado que estará cerrado con los últimos preparativos del Mundial sub 20.

Si es después del Mundial sub 20, el partido debe ser reprogramado al 19 de octubre, aunque sin toparse con su participación en la Copa Sudamericana, si es que sigue participando en el certamen.

❓ ¿Por qué se suspendió el duelo de U de Chile ante Everton?

Porque U de Chile está "muy golpeada" por la barbarie vivida en Avellaneda. Así lo afirmó el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien además agradeció a la ANFP y Everton por empatizar con ellos en esta situación.

🔗¿Dónde saber más del duelo de U de Chile vs Everton?

Para saber cuándo se jugará el duelo entre U de Chile y Everton y otras novedades, accede a Al Aire Libre.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
