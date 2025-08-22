U de Chile vs Everton: las fechas que se manejan para reprogramar el duelo

El partido de U de Chile vs Everton fue suspendido tras el caos que vivieron los Azules en Avellaneda, con incidentes que obligaron a la cancelación del encuentro con Independiente y que dejaron a varios fanáticos de la U heridos.

📅 ¿Cuándo se juega el duelo de U de Chile vs Everton?

Aún no hay fecha definida para el duelo de U de Chile ante Everton: si se juega antes de la paralización por el Mundial sub 20 la fecha más propicia parece el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, cuando el torneo estará detenido por la fecha FIFA.

El punto en este caso es que debe jugar fuera de estadio Nacional, dado que estará cerrado con los últimos preparativos del Mundial sub 20.

Si es después del Mundial sub 20, el partido debe ser reprogramado al 19 de octubre, aunque sin toparse con su participación en la Copa Sudamericana, si es que sigue participando en el certamen.

❓ ¿Por qué se suspendió el duelo de U de Chile ante Everton?

Porque U de Chile está "muy golpeada" por la barbarie vivida en Avellaneda. Así lo afirmó el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien además agradeció a la ANFP y Everton por empatizar con ellos en esta situación.

🔗¿Dónde saber más del duelo de U de Chile vs Everton?

Para saber cuándo se jugará el duelo entre U de Chile y Everton y otras novedades, accede a Al Aire Libre.