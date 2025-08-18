U de Chile ya está en Argentina y la gran incógnita es quién reemplaza a Poblete ante Independiente

La U de Chile ya aterrizó en Buenos Aires para preparar el duelo clave de este miércoles frente a Independiente de Avellaneda, válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 donde el elenco azul llega con la ventaja del 1-0 conseguida en el Estadio Nacional.

El equipo que dirige Gustavo Álvarez se encuentra en Argentina con la presión de saber reponerse de la dura derrota de 3-1 frente a Audax Italiano, resultado que los dejó prácticamente fuera de la pelea por el título en el Campeonato Nacional. Por lo mismo, avanzar en la Sudamericana aparece como una misión de vida o muerte.

La gran complicación para el técnico de la U es la baja de Israel Poblete, quien fue afectado por un desgarro y no viajó con el plantel, por lo que su ausencia abre una interrogante clave en la mitad de la cancha.

⚽ ¿Sebastián Rodríguez o Marcelo Díaz ante Independiente?

De acuerdo a lo que reportó TNT Sports desde Argentina, la práctica de este lunes en U de Chile fue sólo regenerativa, por lo que recién este martes Álvarez definirá la oncena que buscará sellar la clasificación. El uruguayo Sebastián Rodríguez, que ingresó por Poblete ante Audax, y Chelo Díaz aparecen como las principales alternativas.

En paralelo, se confirmó que Poblete —quien ya suma cuatro temporadas en la U— extendió su vínculo con el club laico por dos años más, en un acuerdo cerrado con la dirigencia durante los últimos días.

❌ ¿Qué lesión tiene Israel Poblete?

Israel Poblete se retiró con evidentes molestias físicas del duelo entre la U y Audax, y durante esta jornada de manera preliminar se informó que el volante podría tener un desgarro que lo deja al margen de esta revancha con Independiente e incluso arriesga perderse el Superclásico con Colo Colo.

📅 ¿Cuándo juega la U la revancha vs Independiente?

📅 Fecha: Miércoles 20 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Libertadores de América, Avellaneda

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

