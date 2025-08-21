Última hora: así se logró la liberación de 104 hinchas de U de Chile en Argentina

Un total de 104 hinchas chilenos fueron puestos en libertad este jueves tras las gestiones realizadas por Azul Azul y la Embajada de Chile en Buenos Aires. Los fanáticos de Universidad de Chile habían sido arrestados luego de los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el partido contra Independiente.

El embajador José Antonio Viera-Gallo confirmó que las negociaciones se extendieron durante toda la madrugada, trabajando en conjunto con los directivos del club azul para acelerar los procesos legales.

📞 ¿Cómo fueron las gestiones para liberar a los detenidos de U de Chile?

Las autoridades chilenas desplegaron un operativo diplomático sin precedentes. El presidente Gabriel Boric ordenó directamente al embajador Viera-Gallo trasladarse a las comisarías donde permanecían los chilenos.

Azul Azul envió una comitiva encabezada por el presidente Michael Clark y el gerente general Ignacio Asenjo, quienes recorrieron hospitales y comisarías durante toda la noche. También viajó desde Santiago el director José Ramón Correa para brindar apoyo legal a las víctimas.

🏥 ¿Cuál es el estado de los heridos hinchas de U de Chile?

De los 19 chilenos hospitalizados inicialmente, solo permanecen internados dos personas en estado grave que fueron sometidas a neurocirugía. Según el embajador, ambos pacientes han mostrado evolución favorable tras las intervenciones quirúrgicas.

Los casos más críticos incluyen un hincha de 33 años con fractura de cráneo y otro de 56 años con fracturas múltiples. El resto de los heridos ya recibió el alta médica durante las primeras horas del jueves.

