Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Última hora: así se logró la liberación de 104 hinchas de U de Chile en Argentina

Gran gestión para darle libertad a los fanáticos de U de Chile que fueron al duelo con Independiente.

Foto: Photosport Última hora: así se logró la liberación de 104 hinchas de U de Chile en Argentina
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Un total de 104 hinchas chilenos fueron puestos en libertad este jueves tras las gestiones realizadas por Azul Azul y la Embajada de Chile en Buenos Aires. Los fanáticos de Universidad de Chile habían sido arrestados luego de los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el partido contra Independiente.

El embajador José Antonio Viera-Gallo confirmó que las negociaciones se extendieron durante toda la madrugada, trabajando en conjunto con los directivos del club azul para acelerar los procesos legales.

📞 ¿Cómo fueron las gestiones para liberar a los detenidos de U de Chile?

Las autoridades chilenas desplegaron un operativo diplomático sin precedentes. El presidente Gabriel Boric ordenó directamente al embajador Viera-Gallo trasladarse a las comisarías donde permanecían los chilenos.

Azul Azul envió una comitiva encabezada por el presidente Michael Clark y el gerente general Ignacio Asenjo, quienes recorrieron hospitales y comisarías durante toda la noche. También viajó desde Santiago el director José Ramón Correa para brindar apoyo legal a las víctimas.

🏥 ¿Cuál es el estado de los heridos hinchas de U de Chile?

De los 19 chilenos hospitalizados inicialmente, solo permanecen internados dos personas en estado grave que fueron sometidas a neurocirugía. Según el embajador, ambos pacientes han mostrado evolución favorable tras las intervenciones quirúrgicas.

Los casos más críticos incluyen un hincha de 33 años con fractura de cráneo y otro de 56 años con fracturas múltiples. El resto de los heridos ya recibió el alta médica durante las primeras horas del jueves.

¿Dónde saber más del desastre del Independiente vs U de Chile?

Para conocer todos los detalles de las consecuencias de los graves incidentes del Independiente vs U de Chile, accede a Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Universidad de Chile