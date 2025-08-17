Una buena y una mala: figura de U de Chile renovó su contrato, pero preocupa por su lesión

U de Chile no atraviesa su mejor momento tras la caída frente a Audax Italiano, pero en medio de la amargura surgió una noticia positiva: Israel Poblete renovó su vínculo con los azules hasta fines de 2027. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que el volante se lesionó durante el mismo partido y preocupa a Gustavo Álvarez de cara a los próximos compromisos.

⚽ ¿Hasta cuándo renovó Israel Poblete con la U?

Según TNT Sports, Israel Poblete firmó la extensión de su contrato por dos temporadas más, asegurando su permanencia en el CDA hasta diciembre de 2027.

😱 ¿Qué tipo de lesión sufrió Poblete tras la renovación?

Minutos después de oficializar su acuerdo, el mediocampista sufrió una lesión aparentemente grave que lo obligó a dejar la cancha. Todo indica que quedará marginado de los próximos encuentros.

🏆 ¿Qué partidos se perdería Israel Poblete?

El jugador se perdería la vuelta ante Independiente en Buenos Aires por Copa Sudamericana y también el duelo del fin de semana contra Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional.

Poblete deberá esperar por su lesión. Photosport

🦁 ¿Por qué es clave Poblete para Gustavo Álvarez?

El volante es pieza fundamental en el mediocampo azul, aportando equilibrio y salida limpia. Su ausencia complica a un equipo que ya viene golpeado por la derrota ante Audax.

