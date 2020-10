Universidad de Chile maneja el nombre de José Luis Sierra como nuevo DT

El nombre del técnico José Luis Sierra se sumó a los candidatos a llegar a Universidad de Chile ante la eventualidad de que Hernán Caputto salga de la banca azul luego de sumar irregulares resultados en los últimos partidos.

De acuerdo a lo informado por nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, Cristián Aubert, presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club, puso sobre la mesa la opción de fichar a Sierra, quien hoy por hoy se encuentra sin club luego de su paso por el fútbol de Medio Oriente.

Según el entorno del ex volante, no han habido conversaciones formales con el club, no obstante, el otrora jugador de Unión Española, Colo Colo y Sao Paulo analizará la propuesta bajo la premisa de que "haya un proyecto más allá de apagar el incendio".

El nombre de Sierra se suma a los del uruguayo Martín Lasarte, quien ya pasó por el club y sumó tres títulos, y del venezolano Rafael Dudamel, ex técnico de la selección de su país.

Tras una fructífera carrera que lo llevó a jugar en España, Brasil y México y ser parte de la Roja en Francia '98, Sierra asumió como DT en Unión Española en 2009 para permanecer en la tienda hispana hasta 2015.

Luego estuvo en Colo Colo hasta 2016, para luego seguir su carrera en Al-Ittihad, de Arabia Saudita, y Al-Ahli, de Emiratos Arabes.

En su palmarés como DT figuran dos títulos de Primera División (con Unión en 2013 y con Colo Colo en 2015), una Supercopa de Chile (con los hispanos en 2013), la Copa de Arabia y la Copa del Rey de Arabia, ambos con Ittihad.