Video con gestos racistas complica a Independiente ante Conmebol

La serie entre Independiente y U de Chile ya no se juega en la cancha, sino en los escritorios de Conmebol. Tras la cancelación del partido por los graves incidentes en Avellaneda, la U presentó sus descargos y ahora apareció un video que podría hundir al club argentino.

❓Qué muestra el nuevo video que recibió Conmebol

El registro contiene gestos racistas de un hincha de Independiente contra la parcialidad de la U. Según informó el periodista José Tomás Fernández, "hasta el viernes por la tarde no había llegado a Conmebol el video con los gestos racistas, pero ya está en poder del organismo". Acotó en sus redes sociales.

Este material se suma a las pruebas de la falta de seguridad y la violencia sufrida por los hinchas azules.

🚨 Por qué este registro complica aún más a Independiente

Conmebol analiza todos los antecedentes antes de dar su veredicto y este video es considerado un mazazo para Independiente. A las agresiones en Avellaneda ahora se añaden pruebas de discriminación racial, lo que podría agravar las sanciones para el club trasandino.

Desde Azul Azul confían en que la U no será castigada y seguirá con vida en la Copa Sudamericana.

El partido todavía no termina de jugarse. Foto: Imago

⚖️ Qué decisión podría tomar Conmebol sobre la U

Los escenarios van desde sanciones económicas y disciplinarias para Independiente hasta la confirmación de U de Chile en la próxima fase. El propio Fernández destacó que "dentro de las imágenes también se aprecia a la barra de la U conteniendo el ingreso de la barra rival", lo que refuerza la postura azul.

En los próximos días se espera el fallo definitivo desde Paraguay.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

