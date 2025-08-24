Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Video con gestos racistas complica a Independiente ante Conmebol

Un nuevo registro llegó a Conmebol y muestra gestos racistas de hinchas de Independiente durante el duelo con U de Chile. Este material sería clave en el veredicto final de la Copa Sudamericana.

Foto: Imago Video con gestos racistas complica a Independiente ante Conmebol
Sebastián Díaz Iturrieta
La serie entre Independiente y U de Chile ya no se juega en la cancha, sino en los escritorios de Conmebol. Tras la cancelación del partido por los graves incidentes en Avellaneda, la U presentó sus descargos y ahora apareció un video que podría hundir al club argentino.

❓Qué muestra el nuevo video que recibió Conmebol

El registro contiene gestos racistas de un hincha de Independiente contra la parcialidad de la U. Según informó el periodista José Tomás Fernández, "hasta el viernes por la tarde no había llegado a Conmebol el video con los gestos racistas, pero ya está en poder del organismo". Acotó en sus redes sociales.

Este material se suma a las pruebas de la falta de seguridad y la violencia sufrida por los hinchas azules.

🚨 Por qué este registro complica aún más a Independiente

Conmebol analiza todos los antecedentes antes de dar su veredicto y este video es considerado un mazazo para Independiente. A las agresiones en Avellaneda ahora se añaden pruebas de discriminación racial, lo que podría agravar las sanciones para el club trasandino.

Desde Azul Azul confían en que la U no será castigada y seguirá con vida en la Copa Sudamericana.

Imagen foto_00000001
El partido todavía no termina de jugarse. Foto: Imago

⚖️ Qué decisión podría tomar Conmebol sobre la U

Los escenarios van desde sanciones económicas y disciplinarias para Independiente hasta la confirmación de U de Chile en la próxima fase. El propio Fernández destacó que "dentro de las imágenes también se aprecia a la barra de la U conteniendo el ingreso de la barra rival", lo que refuerza la postura azul.

En los próximos días se espera el fallo definitivo desde Paraguay.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
