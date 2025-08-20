Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Vergüenza y tristeza por la triste imagen de hinchas de U de Chile e Independiente.

VIDEOS: Los graves proyectiles de hinchas de U de Chile a fanáticos de Independiente
Luís Felipe Labrín
Una terrible situación se vive en el estadio Libertadores de América: hinchas de U de Chile e Independiente protagonizaron graves incidentes que obligaron la paralización del partido entre ambos elencos por la Copa Sudamericana.

Bombas de estruendo y graves proyectiles de hinchas de U de Chile

Imágenes desde la tribuna mostraron que graves proyectiles fueron lanzados desde la barra de U de Chile hacia fanáticos de Independiente: bombas de estruendo fue lo más serio, ya que se trata de artefactos que dañan la audición, pero también el cuerpo.

También se lanzaron butacas, piedras y bolsas con líquidos de dudosa procedencia, por lo que se trató de una situación terrible.

Enfrentamiento de hinchas de U de Chile e Independiente

Todo esto provocó que por altoparlante se pidiera el desalojo de los hinchas de U de Chile en la tribuna superior sur del estadio Libertadores de América, lo que no se produjo en muchos minutos. Por el contrario, siguió el lanzamiento de proyectiles.

Con el partido ya suspendido, un buen número de barristas de la U dejó el recinto: cuando quedaban unos pocos, hinchas de Independiente invadieron el sector de los azules y se cobraron venganza, con un enfrentamiento muy violento.

¿Dónde saber más de los incidentes en el Independiente vs U de Chile?

Para saber más de los incidentes del Independiente vs U de Chile y sus consecuencias, accede a Al Aire Libre.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
