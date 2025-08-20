VIDEOS: Los graves proyectiles de hinchas de U de Chile a fanáticos de Independiente

Una terrible situación se vive en el estadio Libertadores de América: hinchas de U de Chile e Independiente protagonizaron graves incidentes que obligaron la paralización del partido entre ambos elencos por la Copa Sudamericana.

Bombas de estruendo y graves proyectiles de hinchas de U de Chile

Imágenes desde la tribuna mostraron que graves proyectiles fueron lanzados desde la barra de U de Chile hacia fanáticos de Independiente: bombas de estruendo fue lo más serio, ya que se trata de artefactos que dañan la audición, pero también el cuerpo.

También se lanzaron butacas, piedras y bolsas con líquidos de dudosa procedencia, por lo que se trató de una situación terrible.

Bajame este video @CONMEBOL, todo tuyo



Hace dos horas que la gente de U de Chile está tirándole butacas, botellas de video y palos a los de Independiente, bombas de estruendo y prendiendo fuego butacas…



Conmebol impidió que haya policía y seguridad privada. Los dirigentes… pic.twitter.com/rrBw5vMLrr — Nelson Lafit (@nelsonlafit) August 21, 2025

Enfrentamiento de hinchas de U de Chile e Independiente

Todo esto provocó que por altoparlante se pidiera el desalojo de los hinchas de U de Chile en la tribuna superior sur del estadio Libertadores de América, lo que no se produjo en muchos minutos. Por el contrario, siguió el lanzamiento de proyectiles.

Con el partido ya suspendido, un buen número de barristas de la U dejó el recinto: cuando quedaban unos pocos, hinchas de Independiente invadieron el sector de los azules y se cobraron venganza, con un enfrentamiento muy violento.

IMÁGENES FUERTES Un hincha de la U de Chile se lanza desde la tribuna más alta en Libertadores de América estadio de independiente #UdeChile pic.twitter.com/Lah1TVanXt — paolo (@El_visagra) August 21, 2025

¿Dónde saber más de los incidentes en el Independiente vs U de Chile?

Para saber más de los incidentes del Independiente vs U de Chile y sus consecuencias, accede a Al Aire Libre.