Waldo Ponce: Me encantaría que Johnny Herrera volviera al arco de la U

El ex zaguero se refirió al mal momento de los "azules", ubicados en zona de descenso.

El ex defensor de Universidad de Chile Waldo Ponce se refirió al mal momento de su ex equipo, ubicado en zona de descenso, y expresó que el arquero Johnny Herrera debería regresar al equipo titular para la recta final del Campeonato Nacional.

"Me encantaría que Johnny volviera al arco, creo que los jugadores de experiencia saben muy bien como enfrentar este tipo de situaciones. Lo conozco desde las juveniles, sé el sentimiento que tiene y las ganas de ayudar al equipo a revertir el tema. Los jóvenes ganan partidos y los de experiencia campeonatos, como es el dicho", aseguró Ponce en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

Además, añadió que "esto no se trata de que Fernando De Paul haya jugado mal. De hecho, creo que no hay partido que haya jugado mal. Lo ha hecho bastante bien, pero en estas instancias no solo se debe sopesar lo futbolístico y el rendimiento. Si Johnny vuelve a la titularidad se busca la experiencia y la sangre fría en los momentos importantes".

Sobre lo grupal, el ex zaguero señaló que "sin duda que son varios factores en el mal momento de la U, no se puede solo encasillar a la parte técnica o a los jugadores, ellos tienen todas las ganas de cambiar esta situación. Es algo que les da vuelta toda la semana y quieren salir de ahí, y están conscientes de la situación que viven y devolver a la U donde merece estar".

De igual forma, se mostró confiado en una reacción de los azules: "Yo creo que la U se salva del descenso. Obviamente ahora vienen partidos fundamentales y eso los muchachos lo tiene claro, tienen que rescatar puntos sí o sí".

Ponce además reconoció que "creo que nadie pensaba que la U iba a estar peleando la zona de descenso, ningún jugador. Uno siempre piensa que las cosas van a resultar como uno quiere y que se va a estar peleando por el Campeonato o clasificar a las copas internacionales, pero es algo que está latente y eso los principales actores lo tienen muy claro".

Finalmente, acerca de la revancha del conjunto universitario ante Cobresal por la Copa Chile, el ex seleccionado nacional aseveró que "este partido también serviría si es que la U gana. Seguramente el estadio va a estar lleno, conociendo a la gente, y debe jugarse la posibilidad. La Copa Chile da la opción de una copa internacional, que caería del cielo para la U; y si gana también es una motivación para los muchachos, así que no hay que descuidar este partido", cerró.